Action otworzył kolejny sklep. Tym razem w Mrągowie

Action otworzył sklep w Mrągowie.

To już czwarta placówka tej sieci w woj. warmińsko-mazurskim.



Tradycyjnie już oferta sklepu tej sieci jest złożona z ponad 6000 artykułów zgrupowanych w 14 kategoriach. W promocji na otwarcie w Mrągowie Action przygotował funkcjonalne sprzęty domowe. Wśród nich znalazły się m.in.: szlifierka kątowa, kompresor bezolejowy, przenośny wentylator, pudełka i kosze do przechowywania a także hulajnogi.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

W sklepie tradycyjnie można znaleźć niemal wszystkie produkty codziennego użytku. Dostępna oferta ma być proponowana w dobrej jakości za niewielki budżet. Klienci mogą wybierać wśród obfitości towarów, począwszy od środków czystości i materiałów do majsterkowania, poprzez świat zabawek i artykułów biurowych czy drobnych dekoracji do domu.

Sklep w Mrągowie to czwarta placówka sieci Action w woj. warmińsko-mazurskim.

- Cieszę się, że i tu możemy zaprezentować ofertę. Jestem pewien, że koncepcja Action przypadnie do gustu mieszkańcom. Na lokalizację sklepu wybraliśmy budynek dobrze skomunikowany i dostępny, zarówno dla mieszkańców miasta jak i okolic – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Lekko, łatwo i przyjemnie

Sklep Action w Mrągowie zajmuje pow. ponad 875 mkw. Tradycyjnie pracuje od dziewiątej do dziewiątej, w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

Przed Action można łatwo zaparkować, bo sklep korzysta z publicznego parkingu na 65 miejsc. Dla klientów z jednośladami, na parkingu umieszczono także stojaki na rowery.

Kultura firmy zakłada, że sieć tworzy miejsca pracy z korzyścią dla lokalnych społeczności. Oferuje także możliwości rozwoju swoim pracownikom. W swoich sklepach Action oferuje elastyczne warunki pracy i zatrudnia osoby z bardzo różnych środowisk.

Każdy sklep obsługiwany jest przez zespół 20 pracowników: od obsługi sklepu aż po kierownika i asystenta sklepu.

Otwarcie sklepu w Mrągowie zorganizował lokalny polski zespół zarządzający, w ścisłej współpracy z centralą w Holandii.

Niskie ceny, duży uśmiech

Element niespodzianki i niskie ceny to wyróżniki Action. Spośród wielu innych dyskontów niespożywczych na rynku ta sieć rozwija się najszybciej. Przepisem na sukces jest tu ciągła zmiana: dwie trzecie asortymentu stale się zmienia. Co tydzień do swoich sklepów sieć wprowadza ponad 150 nowych pozycji.

Oferta zawiera artykuły ponad 350 znanych marek zewnętrznych i ponad 70 marek własnych, jest podzielona na 14 kategorii. Wśród nich artykuły do:

dekoracji,

majsterkowania,

zabawy,

rozrywki,

artykuły papiernicze,

hobbystyczne,

multimedia,

artykuły gospodarstwa domowego,

do ogrodu,

outdoor,

do prania i do sprzątania,

dla zwierząt domowych,

sportowe,

odzieżowe i pościelowe.

W myśli filozofii sieci, niskie ceny artykułów nie muszą stać w sprzeczności z dobrą jakością czy z odpowiedzialnym podejściem do zaopatrzenia. Zespół zarządzania jakością Action pracuje nad dobrą jakością sprzedawanych w sklepach produktów .

O Action:

najszybciej rozwijający się w Europie dyskont niespożywczy z portfolio ok. 2000 sklepów obsługuje ponad 11 mln. klientów w tygodniu. W każdym tygodniu także 8 milionów konsumentów odwiedza stronę internetową sieci.

W 10 krajach świata Action zatrudnia ponad 65 000 osób ponad 130 różnych narodowości.

Sieć oferuje zaskakujący asortyment ok. 6000 produktów, udoskonalanych w zakresie jakości i zrównoważonego rozwoju.

Action w Polsce posiada obecnie 204 sklepy i zatrudnia blisko 3000 osób.