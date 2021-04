Action pod nowym adresem

– Nowa Sól to piąte miasto w województwie lubuskim, do którego wprowadzamy markę Action. Zależy nam na dalszym rozwoju w tym regionie, ponieważ mamy tu jeszcze relatywnie mało sklepów, a potencjał jest duży. Obecnie stawiamy przede wszystkim na kluczowe ośrodki miejskie na lokalnych rynkach, dlatego Nowa Sól idealnie wpisuje się w nasze tegoroczne plany. Na lokalizację sklepu wybraliśmy atrakcyjny punkt handlowy, położony w pobliżu osiedli mieszkaniowych i dobrze skomunikowany z innymi częściami miasta oraz pobliskimi miejscowościami. Dzięki temu Action jest łatwo dostępny dla potencjalnych klientów. Wierzymy, że nasza oferta spotka się z dużym zainteresowaniem. Obecnie szczególnie polecamy asortyment wiosenny, w tym nietuzinkowe dekoracje do domu, artykuły do aranżacji ogrodu oraz produkty, którą umilą wypoczynek w plenerze – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Sklep Action w Nowej Soli zajmuje powierzchnię ponad 900 mkw. i został zaaranżowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomagają zachować odpowiedni dystans. Ponadto przy kasach znajdują się środki dezynfekujące i ekrany ochronne.

Do Action można z łatwością dostać się komunikacją miejską (przy parku handlowym jest przystanek autobusowy), a także samochodem – ul. Przemysłowa jest bardzo dobrze skomunikowana z siecią głównych dróg przebiegających przez miasto. Klienci mają do dyspozycji parking na około 140 pojazdów. Holenderska marka świetnie uzupełnia ofertę parku handlowego, na którą składają się m.in.: popularny dyskont spożywczy, drogeria, market z elektroniką i sprzętem RTV/AGD, a także sklepy z artykułami sportowymi i dziecięcymi oraz odzieżą.