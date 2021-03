Action podbija kolejne miasto

Na odwiedzających Action czeka ponad 6 000 produktów z aż 14 kategorii.

– Otwarcie pierwszego sklepu Action w Krakowie to jedno z najważniejszych wydarzeń, jakie zaplanowaliśmy na ten rok. Dzięki temu znacząco wzmacniamy obecność w Małopolsce, nie tylko dlatego, że Kraków jest jej stolicą. To także nasza pierwsza lokalizacja w centralnej części województwa. Widzimy duży potencjał do rozwoju w całym regionie, dlatego będziemy konsekwentnie rozbudowywać tu sieć marketów Action. Już wkrótce zadebiutujemy w Nowym Targu. Mocno stawiamy także na rozwój w dużych aglomeracjach. Jeszcze w marcu nowe sklepy Action pojawią się w kluczowych polskich miastach – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Bardzo zależało nam na tym, aby nasz pierwszy sklep w Krakowie znajdował się w miejscu łatwo dostępnym dla lokalnej społeczności, a także w otoczeniu znanych marek, których ofertę Action uzupełnia. Centrum handlowe Atut Bielany to dla nas świetna lokalizacja ze względu na położenie w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz głównych arterii komunikacyjnych miasta, a także atrakcyjny mix najemców. Mam nadzieję, że nasz szeroki i różnorodny asortyment przypadnie do gustu krakowianom – dodaje Sławomir Nitek.