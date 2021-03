Action stawia na duże miasta i idzie na północ

– Pierwszy kwartał 2021 roku to bardzo ważny okres w rozwoju Action w Polsce. Na naszym celowniku znalazły się największe aglomeracje – Kraków i Trójmiasto, gdzie do tej pory marka Action była nieobecna, oraz Katowice i Poznań, gdzie mamy już sklepy. To właśnie sukcesy, jakie osiągnęliśmy dotychczas w dużych miastach, pokazały nam, że warto postawić na ekspansję na takich rynkach. Dodatkowo, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, rozbudowujemy naszą sieć dalej w kierunku północy kraju. Poza debiutem w województwie pomorskim w planach na marzec mamy jeszcze m.in. otwarcie pierwszego sklepu Action w Nakle nad Notecią. Będzie to nasza druga lokalizacja w województwie kujawsko-pomorskim – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Wygodne zakupy w nowych sklepach

Dzisiaj, 11 marca, Action świętuje otwarcie dwóch nowych sklepów. Pierwszy z nich to obiekt wolnostojący przy ul. Pułaskiego 9 w Myszkowie. Drugi znajduje się w poznańskim centrum handlowym Kopernik przy ul. Mrągowskiej 4, na granicy osiedli Junikowo i Grunwald Południe. W przyszłym tygodniu markety Action pojawią się w katowickim Supersamie, centrum handlowym Stopiak w Nowym Targu oraz w Aura Parku w Nakle nad Notecią. Miesiąc firma zakończy otwarciem sklepu w gdańskim Rental Parku.

W przypadku wszystkich tych miast Action zadbał o dogodne położenie i komfort zakupów dla potencjalnych klientów. Nowe sklepy zlokalizowane są w pobliżu osiedli mieszkaniowych oraz głównych arterii komunikacyjnych, zapewniających okolicznym mieszkańcom oraz przyjezdnym z innych dzielnic dogodny dojazd, zarówno samochodem, jak i komunikacją miejską. W pobliżu znajdują się sklepy popularnych marek, które świetnie uzupełniają ofertę Action. Dzięki temu klienci mogą szybko zrobić kompleksowe zakupy. Osoby zmotoryzowane mają do dyspozycji duże parkingi, z których większość wyposażona jest dodatkowo w stojaki na rowery.

– Rozwijając sieć sklepów Action, bierzemy pod uwagę różne formaty – zarówno centra oraz parki handlowe, jak i obiekty wolnostojące. Najważniejszym czynnikiem wyboru lokalizacji jest bliskość klientów oraz potencjał ekonomiczny danego miejsca – podkreśla Sławomir Nitek.