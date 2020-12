Action świętuje otwarcie 100. sklepu w Polsce

10 grudnia sieć dyskontów niespożywczych Action otworzyła swój 100. sklep w Polsce. To bardzo ważny kamień milowy, jaki firma osiągnęła na polskim rynku. Market znajduje się w parku handlowym Zielony Targówek w Warszawie i jest to już druga, po Centrum Łopuszańska 22, lokalizacja Action w stolicy. W planach na 2021 rok jest dalszy rozwój w kierunku północy kraju, a także zwiększanie obecności w dużych miastach.

– Action to wciąż stosunkowo młoda marka w Polsce. Nasz pierwszy polski sklep otworzyliśmy w październiku 2017 roku. Po trzech latach mamy ich już sto. To duży sukces, biorąc pod uwagę fakt, że ten rok był trudniejszy ze względu na pandemię. Na szczęście sytuacja epidemiczna nie pokrzyżowała znacząco naszych planów. Z powodzeniem zadebiutowaliśmy w trzech województwach – zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim oraz świętokrzyskim, a także w Warszawie. Dziś świętujemy osiągnięcie największego tegorocznego kamienia milowego, jakim jest otwarcie 100. sklepu na polskim rynku. Koncept Action świetnie sprawdził się zarówno w czasie dobrej koniunktury, jak i w okresie spowolnienia gospodarczego. To pozwala nam optymistycznie patrzeć w przyszłość. W 2021 roku planujemy dalszą ekspansję w kierunku północy kraju. Chcemy też zwiększać liczbę sklepów w dużych miastach, w tym także w największych aglomeracjach. Jednocześnie będziemy sukcesywnie wzmacniać naszą obecność w tych regionach Polski, w których marka Action jest już znana i lubiana. W planach mamy także rozwój zaplecza logistycznego. W 2020 roku otworzyliśmy we Wrocławiu magazyn do obsługi wybranych centrów dystrybucyjnych Action w Polsce i za granicą. W przyszłym roku zamierzamy uruchomić centrum dystrybucyjne podobne do tego, które działa w miejscowości Osła. Nowy obiekt będzie zlokalizowany na Śląsku i będzie obsługiwał dostawy do sklepów w Polsce, Czechach oraz Austrii – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Action stawia na Warszawę

Na lokalizację swojego 100. sklepu w Polsce Action wybrał park handlowy Zielony Targówek w Warszawie, w którym wynajął około 750 m2 powierzchni sprzedażowej. Obiekt znajduje się w północnej części dzielnicy, w sąsiedztwie popularnego centrum handlowego Atrium Targówek. Jest to więc idealne miejsce na duże, kompleksowe zakupy. Zaletą tej lokalizacji jest także bliskość osiedli mieszkaniowych oraz dogodna komunikacja miejska – w pobliżu Zielonego Targówka biegnie aż siedem linii autobusowych, które prowadzą m. in. do stacji metra Trocka. Na północ od obiektu znajduje się Trasa Toruńska, stanowiąca część obwodnicy Warszawy. Na dobry dojazd mogą liczyć zatem nie tylko mieszkańcy dzielnicy, ale także przyjezdni z innych części miasta oraz Marek czy Ząbek. Na zmotoryzowanych czeka duży parking z 740 miejscami postojowymi, a na rowerzystów stojaki.

– Sukces pierwszego warszawskiego sklepu Action skłonił nas do dalszych inwestycji w stolicy. Szybko zdecydowaliśmy się na kolejną lokalizację i nie zamierzamy na tym poprzestać. Warszawiacy szczególnie upodobali sobie nasze dekoracje, zestawy kreatywne oraz artykuły sezonowe. Z rozmów z klientami wiemy, że oprócz szerokiego asortymentu w przystępnych cenach, bardzo cenią sobie oni przyjazną obsługę oraz przejrzysty układ sklepu, a zwłaszcza szerokie alejki, które zapewniają komfort i zwiększone bezpieczeństwo zakupów – dodaje Sławomir Nitek.