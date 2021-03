Action wchodzi do Rental Park w Gdańsku

Action wynajął w parku handlowym Rental Park lokal użytkowy o powierzchni 829 m². Tym samym holenderska sieć stała się jednym z kluczowych najemców obiektu. Obecnie trwają prace adaptacyjne, a oficjalne otwarcie sklepu planowane jest na wiosnę.

- Jest nam niezmiernie miło, że tak duża i międzynarodowa sieć wybrała nasz park handlowy na swoją nową lokalizację. Szeroki i zróżnicowany asortyment produktów w bardzo dobrych cenach poszerzy i uatrakcyjni ofertę Rental Park. Podpisanie umowy najmu z siecią Action idealnie wpisuje się w strategię RWS Investment Group dotyczącą rekomercjalizacji obiektu jako miejsca codziennych zakupów – mówi Robert Wysłocki, wiceprezes zarządu RWS Rental Park.

Oferta sieci Action obejmuje ponad 6 000 produktów z 14 różnych kategorii. Są to m.in. dekoracje, artykuły gospodarstwa domowego, zabawki, zestawy kreatywne dla dzieci i dorosłych, narzędzia do majsterkowania, środki czystości, kosmetyki, odzież, drobne przekąski i napoje, a także produkty sezonowe – a wszystko to w bardzo atrakcyjnych cenach. Ponadto w każdym tygodniu do sklepów trafia ponad 150 nowych artykułów. Co tydzień zmienia się również promocja na wybrane produkty.

- Po sukcesie w południowej i centralnej Polsce, przyszedł czas na rozwój także na północy kraju. Obierając ten kierunek, stawiamy od razu na duże aglomeracje. Trójmiasto to dla nas niezwykle atrakcyjny rynek i cieszymy się, że już wkrótce wprowadzimy tu markę Action – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.