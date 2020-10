Action wchodzi do stolicy

– Na początku naszej działalności w Polsce stawialiśmy na średnie i mniejsze miasta. Widząc duży popyt na nasz asortyment, szybko zdecydowaliśmy się spróbować sił także w dużych aglomeracjach. To była bardzo dobra decyzja, ponieważ również tam oferta Action spotkała się z dużym zainteresowaniem. Dziś mamy już niejeden sklep w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Poznań czy Szczecin. Wreszcie przyszedł czas na Warszawę. Otwarcie pierwszego marketu w stolicy to jeden z najważniejszych celów, jakie zaplanowaliśmy na 2020 rok. Niezmiernie cieszymy się, że udało nam się go osiągnąć, pomimo trudności związanych z pandemią. Na lokalizację wybraliśmy nowoczesne centrum handlowe, w którym można zrobić kompleksowe zakupy i załatwić wiele spraw, ponieważ skupia pod jednym dachem liczne marki z różnych branż oraz punkty usługowe. Action świetnie wpisuje się w tutejszy mix najemców – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska. – Do końca roku planujemy dalszy dynamiczny rozwój sieci naszych sklepów w Polsce. Będziemy wchodzić do różnej wielkości miast w centralnej i południowej części kraju – dodaje Sławomir Nitek.

Holenderska marka idealnie uzupełnia lokalną ofertę handlową, na którą składa się łącznie około 100 sklepów z odzieżą, obuwiem i akcesoriami modowymi, artykułami spożywczymi, chemią i kosmetykami, produktami dla zwierząt czy elektroniką oraz sprzętem RTV i AGD.