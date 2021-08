Action z nowym sklepem w Olsztynie

- Mieszkańcy Olsztyna od dziś mogą odwiedzać sklep Action w parku handlowym przy ulicy Leonharda, w miejscu znanym lokalnej społeczności. Dogodna lokalizacja zapewnia dobry dojazd do sklepu. Debiut Action w stolicy województwa jest dla nas ważnym wydarzeniem, ponieważ w 2021 roku chcemy rozwijać sieć na północy kraju. To nasz drugi dyskont w Warmińsko-Mazurskiem. Na początku lipca zawitaliśmy do Nowego Miasta Lubawskiego – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.

Sklep Action w Olsztynie zajmuje powierzchnię ok. 860 mkw. Market został zaprojektowany z myślą o komforcie oraz bezpieczeństwie klientów i pracowników. Szerokie alejki oraz oznaczenia na podłodze pomagają zachować odpowiedni dystans. Ponadto, przy kasach znajdują się środki dezynfekujące i ekrany ochronne.

Action znajduje się w popularnym pawilonie handlowym przy ulicy ul. Władysława Leonharda. Obiekt mieści dwa sklepy meblowe, a w okolicy można znaleźć również punkty usługowe oraz handlowe, np. hipermarket znanej sieci. Dobra lokalizacja w pobliżu głównych dróg miejskich i niedaleko centrum gwarantuje wygodny dojazd do Action dla mieszkańców okolicznych osiedli, innych części Olsztyna oraz przyjezdnych z sąsiednich miejscowości. Na klientów sklepu czeka parking na 50 miejsc postojowych oraz stojaki na rowery.

2000 pracowników w Action

Łączna liczba pracowników Action Polska przekroczyła niedawno 2000 osób. To dowód na to, że firma inwestuje zarówno w infrastrukturę, jak i w ludzi. Sieć oferuje zatrudnionym dobre środowisko pracy oraz wiele możliwości nauki i rozwoju, treningi umiejętności miękkich, szkolenia dla liderów i inne. Action stara się, aby każdy pracownik znalazł w firmie zrozumienie i wsparcie, które pozytywnie wpływa na atmosferę w miejscu pracy. Potwierdzają to również liczby. Według ankiety „Voice of Action”, w której udział wzięło 92 proc. wszystkich zatrudnionych, 88 proc. z nich czuje się zaangażowanych w życie firmy.

- Pracę w Action może znaleźć każdy, bez względu na wiek, pochodzenie czy poziom wykształcenia. Tworzymy nowe miejsca pracy, nie zapominając przy tym o świetnej atmosferze. Wierzymy, że tylko dzięki zmotywowanym ludziom, którzy czują się docenieni, możemy budować stabilną i najszybciej rozwijającą się w Europie sieć dyskontów niespożywczych – mówi Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action Polska.