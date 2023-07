Action poszukuje pracowników do swoich nowych lokalizacji na Mazurach. Nowe sklepy powstaną w Piszu i Nidzicy.

Action kontynuuje rozwój sieci sklepów w Polsce.

Kolejne dwa sklepy sieć otworzy w Piszu i Nidzicy.

W nowych lokalizacjach zatrudnienie ma znaleźć 20 osób.

— Otwarcie pierwszych sklepów w Nidzicy i Piszu to kolejny krok w rozwoju Action zarówno w Polsce, jak i w regionie. Liczymy na to, że uda nam się dotrzeć do nowych klientów, oferując im wyjątkowe doświadczenia zakupowe — wyjaśnia, cytowany przez serwis gazetaolsztynska.pl, Sławomir Nitek, dyrektor generalny Action w Polsce.

Kiedy otwarcie Action w Piszu i Nidzicy?

22 lipca - Nidzica. Sklep przy ul. Grunwaldzkiej 1b (Retail Park). będzie mieć powierzchnię 875 mkw. Sklep udostępni 115 miejsc parkingowych i będzie czynny od poniedziałku do soboty w godzinach od 9:00 do 21:00.

12 sierpnia - Pisz. Action w Piszu pojawi się przy ul. Wołodyjowskiego 2 i zajmie powierzchnię 1086 mkw. Przed sklepem będzie dostępny parking z 30 miejscami parkingowymi. Sklep będzie czynny od poniedziałku do soboty, w godzinach od 9:00 do 21:00.

Action posiada dziś 2 300 sklepów w Europie zatrudnia ok. 68 000 pracowników, z czego ponad 5 750 dołączyło do firmy w latach 2021-2022.

W sumie Action liczy obecnie 4 000 pracowników w Polsce. Przekroczenie tego progu nastąpiło wraz z uruchomieniem najnowszego sklepu marki, który został oficjalnie otwarty w sobotę 1 lipca w Gdańsku, w CH Metropolia. Przy każdym otwarciu sklepu Action zatrudnia 12 osób - od kierownika sklepu po pracownika sklepu.

Firma posiada również polską centralę i prowadzi trzy centra dystrybucyjne w naszym kraju.

