Choć Adam Małysz karierę sportową zakończył ponad sześć lat temu, to pod względem ubioru były skoczek narciarski i kierowca rajdowy większości z nas kojarzy się z kombinezonem oraz kaskiem. Trudno by było inaczej, bo charakterystyczny strój był podstawowym ekwipunkiem Orła z Wisły przez ponad dwie dekady kariery na skoczniach narciarskich, a następnie w rajdach terenowych.

Objęcie przez Adama Małysza w 2022 r. stanowiska prezesa Polskiego Związku Narciarskiego wiązało się z wieloma zmianami w jego życiu. Jedną z nich były przyzwyczajenia dotyczące ubioru, który z naturalnych względów stał się bardziej formalny i elegancki. W tych okolicznościach drogi nowego szefa jednego z najważniejszych polskich związków sportowych skrzyżowały się z Lancerto – polską marką odzieżową.

W ramach nawiązanej właśnie współpracy Adam Małysz będzie korzystał z doświadczenia Lancerto w zakresie mody i stylu. Specjaliści marki doradzą byłemu skoczkowi, które stylizacje będą idealnie pasowały do poszczególnych okazji. Marka zapewni zarówno eleganckie zestawy na oficjalne spotkania i negocjacje, jak i bardziej casualowe – na czas wolny.

Nie da się ukryć, że zawsze bliższe były mi stroje sportowe, a te bardziej formalne, jak garnitury, zakładałem od święta. To wszystko zmieniło się, kiedy w zeszłym roku zostałem prezesem PZN. Nowe stanowisko to nie tylko nowe wyzwania i projekty, ale także inne niż do tej pory otoczenie oraz klimat spotkań służbowych. Wiąże się z tym także konieczność częstszego sięgania po eleganckie stylizacje. Stąd też pomysł sformalizowania współpracy - mówi Adam Małysz.