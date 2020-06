Adam Ringer: W galeriach handlowych słychać jeden wielki płacz

Codziennie na Facebooku publikujecie listę czynnych kawiarni. Według jakiego klucza otwieracie poszczególne lokale?

Adam Ringer, twórca i prezes sieci kawiarni Green Cafe Nero: Są trzy klucze. W pierwszej kolejności otwieramy te z największymi ogródkami, ponieważ tak naprawdę możemy wykorzystać zaledwie 40 proc. naszych siedzisk. Ogłoszenie przez rząd zniesienia limitu osób nic nie znaczy, bo w dalszym ciągu musimy zachować dwumetrowy dystans między stolikami oraz w kolejkach do baru, czyli dalej jest limit. Drugą wskazówką do otwarcia kawiarni jest nasza ocena tego, w której z nich najszybciej uda się odbudować obroty. Obecnie najgorzej jest w centrum miasta i w biurowcach. Nasze flagowe lokalizacje: na Marszałkowskiej, na Placu Unii, na Nowym Świecie czy na Placu Konstytucji – świecą pustkami. Mamy tam spadki obrotów o 60-70 proc. Średnio sprzedaż mamy niższą niż rok temu o 50 proc. Za to najlepiej Green Cafe Nero radzi sobie na przedmieściach, na przykład w retail parkach w Skoroszach i w Legionowie.

To ciekawe, bo przed pandemią było zupełnie odwrotnie, prawda?

Dokładnie tak. Dzisiaj w centrum w ogóle nie ma ludzi. Na obrzeżach w niektórych lokalizacjach idzie nam świetnie, nawet lepiej niż rok temu. Oprócz tego zmieniło się tempo sprzedaży: nie ma rannego ruchu. Dopiero po południu i wieczorem przychodzą klienci. Trzecim kluczem do otwarcia kawiarni jest stopień zaawansowania negocjacji czynszowych z wynajmującymi.

To pewnie jest droga przez mękę?

Tak. Niektórzy w tym gronie oczekują, że będziemy płacić stawki ustalone przed epidemią za okres kiedy nasza działalność była zakazana (od połowy marca do połowy maja) i teraz – podczas społecznej kwarantanny. Tymczasem jest to absolutnie nie do zrealizowania. Bardzo trudno jest z właścicielami biurowców. Są to głównie niemieckie i szwajcarskie fundusze emerytalne. Zasłaniają się tym, że muszą dbać o pieniądze swoich inwestorów. Na szczęście trochę się to zmienia. Po tym jak udzieliłem wywiadu Süddeutsche Zeitung, otrzymaliśmy od właściciela dużego parku biurowego ciekawą propozycję. Jest także paru prywatnych wynajmujących, którzy nie chcą wywiązać się z podpisanej przez siebie umowy zawierającej zapis wyraźnie mówiący o tym, że jeśli nie możemy w lokalach prowadzić naszej normalnej działalności, to czynsz się nie należy.

