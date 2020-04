Adidas otrzyma 3 mld euro pomocy od niemieckiego rządu

Kolejne 600 milionów euro będzie pochodzić z konsorcjum banków partnerskich Adidasa. W skład konsorcjum wchodzą UniCredit Spa, Bank of America Corp., Citigroup Inc., Deutsche Bank AG, HSBC Holdings Plc, Mizuho Bank Ltd. i Standard Chartered Plc.

Kredyt ma firmie pozwolić na utrzymanie właściwej płynności finansowej.

