Adidas po raz drugi w ciągu trzech miesięcy podnosi prognozy. Sprzedaż napędzają buty Yeezy rapera Kanye Westa.

Pod koniec ubiegłego roku Adidas zakończył współpracę z Kanye Westem po antysemickich i rasistowskich wypowiedziach.

Producent obuwia poniósł straty.

Obuwniczy gigant od wakacji wprowadza kolejne wyprzedaże, by upłynnić towar zalegający w magazynach.

Decyzja nowego dyrektora generalnego Adidasa, Bjorna Guldena, o dalszej sprzedaży obuwia Yeezy przyniosła teraz korzyści finansowe.

Tylko w drugim kwartale Adidas sprzedał buty sportowe Yeezy za 400 milionów euro, co zmniejszyło szacowaną stratę operacyjną do lipca do 450 milionów euro.

Sprzedaż Adidasa idzie w górę, wyniki też

W tym tygodniu Adidas ponownie podnosi swoje prognozy. Firma spodziewa się obecnie straty operacyjnej w wysokości około 100 milionów euro, po sprzedaży w trzecim kwartale wynoszącej około 6 miliardów euro. Jak podaje retaildetail.eu, poza sprzedażą ofertyYeezy, dobrze radził sobie także rynek chiński, a światowy popyt na inne modele marki powrócił.

Pomijając porażkę Yeezy i koszt przeglądu strategicznego, firma liczy obecnie nawet na zysk operacyjny w wysokości 100 milionów euro w tym roku.

