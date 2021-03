adidas przedstawia nową strategię. Chce podwoić zyski z e-commerce do 9 mld euro

10 marca firma adidas przedstawiła swoją nową strategię na najbliższe 5 lat - „Own the Game”- podczas wirtualnego Dnia Inwestora i Mediów. Marka planuje zainwestować ponad miliard euro w cyfrową transformację oraz postawić na zrównoważony rozwój. Nowa strategia ma na celu znaczne zwiększenie sprzedaży i rentowności, a także zwiększenie udziału w rynku do 2025 roku.

Oczekuje się, że ponad 95 proc. wzrostu sprzedaży będzie pochodzić z pięciu strategicznych kategorii: piłka nożna, bieganie, trening, outdoor i styl życia. Ponieważ budowanie bezpośrednich relacji z docelową publicznością odgrywa coraz ważniejszą rolę, adidas będzie rozwijać swój model operacyjny, aby bardziej bezpośrednio zwracać się do konsumentów. W rezultacie przewiduje się, że bezpośrednia działalność firmy w zakresie sprzedaży detalicznej (DTC) będzie odpowiadać za około połowę całkowitej sprzedaży netto firmy do 2025 r. I wygenerować ponad 80 proc. docelowego wzrostu przychodów. Przewiduje się, że działalność firmy w zakresie handlu elektronicznego podwoi się, osiągając od 8 do 9 miliardów euro. Z perspektywy rynkowej firma skoncentruje się na Chinach, regionie EMEA (Europa, Bliski Wschód i Afryka) oraz Ameryce Północnej. Ogólnie rzecz biorąc, oczekuje się, że te trzy strategiczne rynki będą odpowiadać za około 90 proc. wzrostu sprzedaży do 2025 r. Ponadto dziewięć na dziesięć artykułów adidas będzie wykonanych z trwałych materiałów do 2025 r.

- „Own the Game” to strategia rozwoju i inwestycji, która poprowadzi firmę adidas do pomyślnej przyszłości. Nasza strategia jest głęboko zakorzeniona w sporcie, stawia konsumenta w centrum wszystkiego, co robimy, i jest realizowana przez naszych pracowników. Naszym strategicznym celem jest zwiększenie wiarygodności marki adidas, polepszenie doświadczenia naszych konsumentów i przesuwanie granic w zakresie zrównoważonego rozwoju - powiedział CEO adidas, Kasper Rorsted - Aby skutecznie realizować naszą strategię, będziemy nadal znacząco inwestować w naszych ludzi, naszą markę i cyfrową transformację firmy.

Adidas planuje zainwestować w cyfrową transformację ponad 1 mld euro. Podstawowe procesy w całym łańcuchu wartości zostaną zdigitalizowane: od procesu tworzenia z możliwościami projektowania 3D, poprzez pozyskiwanie jej produktów, po ich sprzedaż klientom i konsumentom. W 2025 roku zdecydowana większość sprzedaży adidasa będzie generowana dzięki produktom stworzonym i sprzedawanym cyfrowo.