Wschodząca gwiazda Gen Z, Jenna Ortega debiutuje w adidasie jako twarz nowej marki i kampanii „All That You Are”, celebrującej wyrażanie siebie. Nowa marka ma być dopełnieniem istniejących marek, takich jak Performance i Originals.

Jesteśmy bardzo podekscytowani, że Jenna dołączyła do rodziny adidas i stanie na czele tej marki, ponieważ nowa linia to prawdziwe święto wyrażania siebie i indywidualizmu – doskonale pasujące do wszystkiego, co reprezentuje – przekonuje Jasmin Bynoe, starszy projektant adidas Sportswear,