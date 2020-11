Adidas walczy z efektami lockdownów

Obroty będą maleć mimo wzrostu popytu w Chinach.

Sprzedaż w 3. kwartale 2020 roku zmniejszyła się o 3 proc. (do 5,96 mld euro), a zysk operacyjny zmalał o 12 proc. (do 794 mln euro). To lepszy wynik niż wskazywały prognozy analityków, który spodziewali się odpowiednio 5,91 mld i 723 mln euro - podaje Reuters.

Sprzedaż online urosła o 51 proc.

W czwartym kwartale Adidas przewiduje podobny poziom spadków sprzedaży dopóki otwartych będzie ponad 90 proc. jego sklepów, a lockdowny nie zmuszą przeważającej części klientów do pozostania w domach. Aktualnie działa 93 proc. stacjonarnych sklepów Adidasa, jednak w Europie współczynnik ten wynosi jedynie 60 proc.

Zysk operacyjny za czwarty kwartał 2020 roku ma mieścić się w przedziale 100-200 mln euro - mniej niż spodziewała się większość analityków.

