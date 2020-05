Agata kończy pierwszy etap remontu we flagowym sklepie

Trzykondygnacyjny salon z meblami i akcesoriami do aranżacji wnętrz, znajdujący się przy Alei Krakowskiej 61, już w piątek 29 maja udostępni dla klientów pierwszą część zmodernizowanej przestrzeni – parter o powierzchni blisko 5,3 tysiąca metrów kwadratowych. Na jego znacznej części znajdzie się bogata oferta dodatków dla domu – wśród nich m.in. lampy, dywany, tekstylia, dekoracje, akcesoria do kuchni, jadalni, czy łazienki. Ekspozycję akcesoriów uzupełniono o nowy koncept czterech stref inspiracyjnych, w różnych stylach wnętrzarskich.

Marka przygotowała też 24 boksy na nowej przestrzeni parteru z pełnymi inspiracji aranżacjami z wykorzystaniem mebli, m.in. do pokoju dziennego, dziecięcego, jadalni czy sypialni. To przedsmak wyglądu całej powierzchni sklepu, jaka w nowej odsłonie zostanie oddana do użytku jeszcze tego lata.

Remontowany od listopada 2019 roku warszawski salon Agata przechodzi gruntowne zmiany, związane z dostosowaniem standardu ekspozycji mebli i dodatków z oferty marki do aktualnych trendów i potrzeb konsumentów. To drugi po warszawskim Targówku obiekt sieci w Warszawie, którego łączna powierzchnia po zakończeniu prac wyniesie ok. 18,8 tysięcy metrów kwadratowych. Klienci będą mieli więc dostęp do kompletnej oferty marki.

- Warszawski salon na Okęciu to jeden z naszych flagowych obiektów. Dokładamy starań, aby był jak najlepiej przygotowany dla klientów i umożliwiał komfortowe zakupy. Po miesiącach prac, z zadowoleniem oddajemy do użytku jego pierwszą część, ufając, że nasza nowa ekspozycja spodoba się klientom – komentuje Przemysław Gurban, dyrektor operacyjny Agata S.A.