Agata Meble z salonem w bydgoskim Fordonie

Otwarcie Salonu Agata w Bydgoszczy odbędzie się 27 sierpnia. To trzecia inwestycja znanej sieci z meblami i artykułami do aranżacji wnętrz w województwie kujawsko-pomorskim i jedno z większych przedsięwzięć firmy w tym roku.

Nowy sklep został wybudowany w sąsiedztwie Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz.

Inwestycja w bydgoskim Fordonie będzie trzecim partnerskim przedsięwzięciem z Ceetrus Polska.

W weekend otwarcia, na pierwszych klientów czekać będzie specjalna gazetka promocyjna oraz rabaty na setki mebli i dodatków do domu czy mieszkania.

Salony Agata to jedne z najpopularniejszych sklepów oferujących meble i akcesoria wyposażenia wnętrz. Budowę salonu w Bydgoszczy, który będzie 32. punktem sprzedaży na mapie Polski, rozpoczęto we wrześniu ubiegłego roku. Inwestycja zaowocowała stworzeniem obiektu o łącznej powierzchni aż 14 400 mkw.

- Cieszymy się, że nasze Salony zaskarbiły sobie sympatię mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego. To z myślą o nich stworzyliśmy nowoczesny sklep w Bydgoszczy, wyposażony w bardzo szeroką ofertę mebli i dodatków w różnych stylach. Dokładamy wszelkich starań, aby nasz asortyment odpowiadał gustom nawet tych najbardziej wymagających oraz aby każdy klient znalazł u nas coś dla siebie. W naszych nowych punktach sprzedaży rozwijamy też nowoczesne standardy ekspozycji, które inspirują Polaków do zmian w domach – informują przedstawiciele firmy Agata S.A.

Już od piątku, 27 sierpnia, mieszkańcy Bydgoszczy i okolic będą mogli zapoznać się z bogatą ofertą mebli do urządzenia pokoju dziennego, dziecięcego, kuchni, sypialni czy jadalni, a także poszukać inspiracji pośród specjalnie zaaranżowanych 94 boksów z kolekcjami do pokoju dziennego, 24 boksów z kolekcjami do sypialni i 18 boksów z aranżacjami kuchennymi. W części obiektu poświęconej dodatkom i dekoracjom, klienci skorzystają z bogatej oferty oświetlenia, dywanów, tekstyliów, a także akcesoriów do kuchni, jadalni, sypialni czy łazienki.

Inwestycja w bydgoskim Fordonie będzie trzecim partnerskim przedsięwzięciem z Ceetrus Polska, właścicielem 24 obiektów handlowych oraz jednocześnie pierwszym projektem z firmą Nhood, która kompleksowo realizuje i obsługuje centra oraz galerie handlowe należące do Ceetrus.

Salony Agata wybudowane przy udziale tego partnera znajdują się na Pomorzu przy Centrum Handlowym Auchan Port Rumia oraz na terenie dolnośląskiego Centrum Handlowego Auchan Bielany we Wrocławiu.

- Cieszymy się z owocnej współpracy z firmą Agata S.A., czego efektem jest powstanie Salonu przy Centrum Handlowym Auchan Bydgoszcz. Skorzystają na tym przede wszystkim nasi klienci z Bydgoszczy i okolic, którzy mogą teraz zrobić wygodne i kompleksowe zakupy w jednym miejscu - mówi Monika Brandeburg, property manager Centrum Handlowego Auchan Bydgoszcz.