Agora Bytom odnawia wnętrza dla znanych marek odzieżowych i nie tylko. Będzie ciekawiej i wygodniej zwłaszcza, że nie zabraknie też przestrzeni do swobodnego spędzania czasu przez mieszkańców.

W 2022 roku Agora Bytom podpisała umowy z LPP na powiększenie obecnych salonów.

Do dotychczasowych najemców dołączyły też nowe sklepy odzieżowe oraz lokale w strefie food court.

Rozbudowana została również strefa rekreacji.

Agora Bytom powiększa listę najemców i otwiera nowe miejsca do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

Jednym z priorytetów działania naszej galerii handlowej jest aktywny udział w życiu mieszkańców Bytomia. Rozwój naszej oferty idzie w stronę nowych przestrzeni rekreacyjnych, a także poszerzania strefy food court. Umacniamy też ofertę popularnych marek lubianych przez klientów i najemców, którzy oferują asortyment polskich producentów – mówi Hanna Petters, dyrektorka Agory Bytom.

Lubiane marki odzieżowe w nowej odsłonie

W 2022 roku Agora Bytom podpisała umowy z LPP na przebudowę dotychczasowych salonów marek należących do odzieżowego producenta. W planach jest zwiększenie powierzchni Reserved – do 1500 mkw., Cropp – do 450 mkw. oraz House – do 400 mkw. Przebudowę przewidziano na II i III kwartał 2023 roku, a odświeżone lokale dołączą do otwartego niedawno salonu Sinsay (900 mkw.) oraz Mohito (200 mkw.)

– Nasza strategia to nie tylko powiększanie oferty Agory o nowych najemców, ale także pogłębianie współpracy z już obecnymi. LPP to dla nas ważny partner, czego dowodem jest obecność w naszej galerii wszystkich sklepów z portfolio tego producenta – podkreśla Hanna Petters.

Nowe marki w ofercie

W 2022 roku największą powierzchnię handlową zajął sklep Forpepe House. Znajdujący się na 700 mkw. salon oferuje klientom różnorodny asortyment taki jak odzież dla całej rodziny, dekoracje i wyposażenie do domu oraz akcesoria dla zwierząt.

W ostatnim czasie powierzchnia galerii handlowej powiększyła się również o marki odzieżowe dla kobiet. Pierwszą z nich jest Quiosque (170 mkw.) z eleganckimi, modnymi i wygodnymi ubraniami w rozmiarach od 34 do 48. Quiosque kieruje się hasłem: „Jesteśmy różne, jesteśmy piękne”. Drugim najemcą jest butik Wieczorovo (80 mkw.), który posiada w swojej ofercie sukienki wieczorowe i koktajlowe na każdą okazję. W asortymencie ma wyłącznie ubrania od polskich producentów. Znakiem rozpoznawczym Wieczorovo jest szeroki zakres rozmiarów od 32 do 56.

Nową marką w Agorze Bytom jest również Prezentmarzeń (35 mkw.). To miejsce, w którym można kupić niezapomniany prezent taki jak skok ze spadochronem, lot szybowcem czy ekstremalną jazdę autem rajdowym. W 2022 roku w galerii otwarto także drugi Kantor Exchange oraz polską markę Silcare (80 mkw.). Ta ostatnia firma w ofercie ma produkty do stylizacji paznokci oraz kosmetyki do pielęgnacji ciała.

Listę najemców, którzy w ostatnim czasie dołączyli do oferty Agory Bytom, zamyka Vive Profit, ogólnopolska sieć sklepów z odzieżą second hand. Lokal o powierzchni 452 mkw. znajduje się na poziomie -1.

Strefa zabawy i rekreacji

Rozwój strefy do rekreacji i zabawy w Agorze Bytom to przede wszystkim otwarcie rodzinnej atrakcji StepUp!, czyli ścianki wspinaczkowej o różnych poziomach trudności. Na 50 mkw. najemca oferuje również szkolenia prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, wypożyczalnię sprzętu, a także możliwość organizacji imprez okolicznościowych.

Ofertę Agory Bytom wzmocniło, w październiku 2022, otwarcie sali zabaw Lulu Kraina Odkrywcy. To miejsce do wspólnej zabawy dla dzieci i całych rodzin. Na 300 mkw., na poziomie +2, znajdują się zjeżdżalnie, domki tematyczne, strefa zabawy dla najmłodszych dzieci, a także sala urodzinowa. Dla rodziców została wydzielona specjalna strefa kawiarniana.

Rozwój strefy food court

Strefa food court galerii handlowej poszerzyła się o trzech nowych najemców. Pierwszy to wyjątkowy koncept Smaki Ukrainy (40 mkw.) oferujący ukraińskie potrawy przyrządzane według tradycyjnych i domowy receptur. Dochód ze sprzedaży przeznaczany jest na pomoc Ukrainie. W strefie food court nowością jest również Anaconda Pizza & Resto, restauracja o powierzchni 100 mkw. ciesząca się dużą popularnością wśród mieszkańców Bytomia. Trzecią zmianą na mapie gastronomicznej Agory Bytom jest Cobra Cafe (100 mkw.) oferująca klientom kawę, napoje i desery.

