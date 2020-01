Agora Bytom podsumowuje rok

Nowe sklepy z odzieżą, dodatkami, ale także nowe punkty gastronomiczne i usługowe. W 2019 roku w Agorze Bytom na ponad 1600 mkw. pojawiło się aż 10 nowych najemców. Największe powierzchnie zajęły sklepy Dealz, Only, Dla Spania i Greenpoint.

Jeszcze więcej mody i dodatków, a także miejsc, w których można kupić artykuły gospodarstwa domowego, produkty do domu czy po prostu zjeść pyszne ciastko i wypić aromatyczną kawę. Rok 2019 Agora Bytom, największa galeria handlowa w Bytomiu, może zaliczyć do udanych.

- Cały czas zmieniamy się dla naszych klientów. 2019 rok to poszerzenie oferty modowej oraz usługowej i gastronomicznej. Postawiliśmy na duże salony z meblami i akcesoriami do domu, nowe marki odzieżowe, a także na lokale gastronomiczne, które wzbogacają naszą strefę food court – mówi Hanna Petters, dyrektor Agory Bytom.

Na 1613 mkw. pojawiło się 10 nowych sklepów i punktów usługowych. Rok temu otwarto tu salon Dealz (powierzchnia 534 mkw.), gdzie można zakupić nie tylko dodatki do domu, ale także akcesoria dla czworonogów czy limitowane wersje artykułów spożywczych. W Gryfnym Serwecie, otwartym w maju, klienci znajdą tradycyjne nakrycia stołu oraz stylowe serwetki. Pod koniec października w Agorze Bytom otwarto z kolei salon Dla Spania (powierzchnia 266 mkw.), oferujący łóżka, materace oraz poduszki i kołdry.

2019 roku to także zmiany w ofercie modowej Agory Bytom. W maju bytomianie mogli już zrobić zakupy w liczącym 318 mkw. salonie Only. W czerwcu 2019 otwarto tutaj również Cinderellę, sklep z odzieżą włoską dla kobiet. Od listopada w Agorze Bytom działa też Greenpoint (159 mkw.), w którym można kupić modne ubrania oraz dodatki. Ofertę modową uzupełnił, otwarty w połowie roku, salon oferujący biżuterię i stylowe zegarki – SixSilver.

Agora Bytom to nie tylko galeria handlowa, ale także miejsce spotkań, dlatego też zadbano o tych klientów, którzy lubią smacznie zjeść. W lutym w galerii handlowej otwarto Coffee-jkę, kawiarnię i śniadaniownię, a w sierpniu Baarlinek Doner Kebab, oferujący prawdziwy turecki kebab. Dodatkowo w lipcu do najemców Agory dołączył także salon Telewizji NC+. 2019 rok to również remonty i odświeżenie obecnych już lokali. Największa zmiana nastąpiła w szkole Profi-Lingua, która zwiększyła swoją powierzchnię o ponad 200 mkw. Nowe oblicze zyskała również Mydlarnia u Franciszka.

W multigalerii Agora Bytom w centrum Bytomia na prawie 57 tys. mkw. mieści się 130 sklepów oraz punktów usługowych, klub fitness, centrum rozrywki, kino i sala widowiskowa. Właścicielem obiektu jest norweska spółka Borgestad ASA, a zarządzaniem galerią zajmuje się spółka Idea Property & Asset Management.