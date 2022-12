W okresie przedświątecznym już po raz kolejny w sklepach Auchan pojawiają się charytatywne choinki. Dzieci znajdujące się pod opieką lokalnych organizacji mogą zawieszać na kartkach swoje życzenia.

Jak co roku akcja prowadzona jest we współpracy z fundacjami lub stowarzyszeniami działającymi na rzecz dzieci, w najbliższym otoczeniu sklepu.

Dzieci znajdujące się pod opieką lokalnych organizacji mogą zawieszać na kartkach informacje o tym czego pragną, co chciałyby dostać w prezencie.

Klienci i pracownicy sklepów kupując wybrany prezent mogą spełnić dziecięce marzenia.

Auchan gorąco zachęca do wzięcia udziału w spełnianiu marzeń – wystarczy zerwać z choinki bombkę, kupić prezent i zostawić go w Punkcie Obsługi Klienta. Do prezentu należy dołączyć bombkę z imieniem dziecka. Sklep Auchan zajmie się transportem prezentów jeszcze przed świętami, tak aby każdemu dziecku spełnić marzenie. Na choinkach charytatywnych w sklepach Auchan bombki wywiesiło blisko 2000 dzieci.

Choinki charytatywne to kolejna akcja charytatywna w okresie przedświątecznym podjęta przez Auchan na rzecz dzieci i młodzieży. Do 24 grudnia br. klienci sklepów Auchan mogą kupić pluszowego Bobra Julka. Całkowity dochód ze sprzedaży każdej maskotki przekazany zostanie na nasadzenie 10 tys. drzew w otulinie Parku Narodowego Gór Stołowych.

