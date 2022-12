Centra handlowe walczą o klientów nie tylko nowymi otwarciami sklepów i ofertą, ale też akcjami marketingowymi. Sprawdziliśmy, o których działaniach galerii czytaliście w 2022 roku na PropertyNews.pl najczęściej.

Outlety Factory otwarte dla piesków

W 2022 roku Outlety Factory otworzyły drzwi dla klientów robiących zakupy w towarzystwie psów. Obecność czworonoga w centrum podlega kilku zasadom, które mają zapewnić bezpieczeństwo i komfort wszystkich osób przebywających wewnątrz. Kampanii informująca o zmianie przebiegała pod hasłem „Zwierzęta mile widziane”.

Skende Shopping w Lublinie z wystawą od IKEA

Małe dzieła sztuki w ramach bezpłatnej wystawy będzie można oglądać do końca lipca. IKEA po lubelsku to wystawa zwieńczająca współpracę sklepu IKEA w Lublinie z Miastem Lublin i Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w ramach projektu MATCH.

Klépierre charytatywnie

W galeriach należących do grupy Klépierre miała miejsce akcja charytatywna SOS Multi!Wsparcie. Kampania łączyła uczestnictwo w programie lojalnościowym Multi!Apka ze wsparciem Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce.

Gemini Park Bielsko-Biała edukuje i bawi

Gemini Park Bielsko-Biała połączyło siły z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej. Efektem współpracy było otwarcie właśnie w galerii „Science Point. Minicentrum Nauki”. To pionierskie na polskim rynku retail przedsięwzięcie łączące edukację i zabawę.

Galeria Północna z mrocznym labiryntem strachu

Galeria Północna w Warszawie przygotowała dla swoich klientów labirynt. „Black Maze”, czyli mroczny labirynt strachu, miał 50 metrów długości. Klienci mogli zwiedzić 11 tajemniczych pokoi.

Lunapark w Galerii Młociny

W maju przed Galerią Młociny w Warszawie powstał Lunapark Młociny. Urodzinowy Lunapark był okazją do zabawy całą rodziną.

Aleja Bielany i park linowy

Po raz drugi w Alei Bielany we Wrocławiu była możliwość przejścia się po parku linowym, który został zainstalowany przy wejściu środkowym. Trasa liczyła 46 metrów z przeszkodami: mostem tybetańskim, ścianką wspinaczkową oraz tunelem z siatki. Atrakcja była dostępna za darmo.

Rowerowy Forum Koszalin

Rowery na Forum to mobilna aplikacja rowerowa skierowana do mieszkańców Koszalina i turystów odwiedzających miasto. Wiosną aplikacja była odświeżona i ma 20 dodatkowych tras wycieczkowych. To kontynuacja akcji zainicjowanej w 20211 roku: #RoweryNaForum.

Bonarka i wizerunek wawelskich głów

Centrum handlowe Bonarka w Krakowie w marcu ruszyło z nową kampanię reklamową, inspirowaną wizerunkami tak zwanych wawelskich głów, które w kolejnych odsłonach kampanii układały się w cykl portretów współczesnych krakowian.

Gemini Park Tarnów: Kolory mody

Kreacja „Kolory mody” to kampania w 12 barwnych odsłon. Za projekt odpowiada agencja Optima Marketing Group z Krakowa.

