Aldi będzie otwierać sklepy i rekrutować. Ile zarabia się w dyskoncie?

2022 będzie kolejnym rokiem intensywnego rozwoju ALDI w Polsce.

W związku z planami otwarć nowych sklepów oraz drugiego centrum dystrybucji sieć stworzy ponad 800 nowych miejsc pracy.

Na ich utworzenie ALDI przeznaczy w tym roku około 30 milionów złotych.

W ostatnich 5 latach ALDI w Polsce osiągnął największą na rynku dynamikę wzrostu – sieć zwiększyła liczbę swoich sklepów o 70%, nieustannie też pracuje nad umacnianiem rozpoznawalności marki i rozwojem polityki zatrudnienia. Już od marca ubiegłego roku wdrożyła nowe zasady zawierania umów o pracę. Bez względu na stanowisko każdy nowy pracownik w ALDI zatrudniany jest z pominięciem okresu próbnego. Pierwszą umowę ze swoimi pracownikami sieć podpisuje na jeden rok, a kolejna zawierana jest na czas nieokreślony. W 2022 roku ALDI planuje otwarcie około 60 sklepów oraz nowego centrum dystrybucji. Tylko na potrzeby magazynu dyskonter zatrudni około 200 osób, pozostali pracownicy zasilą nowo otwierane sklepy.

- Sytuacja rynkowa jest dynamiczna i szczególnie wymagająca dla pracodawców. Znalezienie odpowiednich pracowników dla wielu sieci handlowych wciąż jest sporym wyzwaniem, a to oni stanowią fundament naszego biznesu. Dlatego ALDI nieustająco podnosi swoją konkurencyjność rynkową zwiększając wysokość zarobków i atrakcyjność pakietu świadczeń – mówi Anna Goleniowska, dyrektor obszaru zasobów ludzkich ALDI Polska.

Ile zarabia się w ALDI?

Zaczynający pracę w ALDI sprzedawcy zarobią w tym roku od 3410 zł do 4010 zł brutto miesięcznie. Zarobki osób na stanowisku sprzedawca, posiadających minimum trzyletnie doświadczenie, kształtują się w przedziale 3810 – 4410 zł brutto. Magazynier z najmniejszym stażem będzie mógł liczyć co miesiąc na kwotę 3810. Najwięcej, bo od 5615 do 6415 zł zarobi co miesiąc początkujący kierownik sklepu. Wszystkie stawki są kwotami brutto i wliczona została również do nich wartość karty przedpłaconej. Poza likwidacją okresu próbnego dla nowo zatrudnionych pracowników sieć oferuje dostęp do prywatnej opieki medycznej dla pracowników oraz ich rodzin, jak również ubezpieczenie na życie czy możliwość korzystania z pakietów sportowych i rozrywkowych Medicover Sport. Każda osoba w organizacji ma dostęp do szkoleń adekwatnych do zajmowanego stanowiska oraz obszaru, w jakim pracuje.

