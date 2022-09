Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50 proc. - powiedział Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI Polska.

Kilka dni temu otwarto nowe centrum dystrybucji ALDI w zbudowanym przez Panattoni Europe parku Lisi Ogon.

- Z perspektywy sieci, nastawionej na kolejne nowe otwarcia sklepów, warunki logistyczne są kluczowe i mają wpływ na optymalizację wielu procesów. Otwarcie drugiego magazynu ALDI jest naturalnym efektem intensywnej ekspansji w całej Polsce. Na przestrzeni najbliższych dwóch lat planujemy powiększyć ilość naszych placówek o 50 proc. - powiedział Wojciech Łubieński, prezes zarządu ALDI Polska.

Strefy outletowe w sklepach

Organizacja outletów ALDI była jednym z działań mających na celu przeciwdziałanie galopującej inflacji. Chcemy wychodzić naprzeciw oczekiwaniom klientów, reagując na bieżącą sytuację rynkową tak, aby jak najmniej odczuli oni rosnące ceny - mówi w rozmowie z dlahandlu.pl Aldona Rogulka-Biskowska, kierownik działu zarządzania kampaniami i aktywacją klientów.

- Organizacja outletów to akcja typowo sezonowa, funkcjonuje w naszej sieci do odwołania. Dedykowane strefy pojawiły się w sześciu lokalizacjach w Polsce i prowadziliśmy tam w 100 % sprzedaż asortymentu z kategorii non food - odzież, narzędzia, artykuły dla domu i ogrodu. Produkty objęte specjalną promocją dostępne są do wyczerpania zapasów. Koncept cieszy się dużą popularnością. W poprzednich latach organizowaliśmy podobne akcje, ale w obrębie naszych sklepów. Widzimy rosnące zainteresowanie tego typu działaniami, a w związku sytuacją gospodarczą spodziewamy się wzrostu ich popularności w przyszłości - dodaje Aldona Rogulka-Biskowska.

