2 sierpnia ruszył pierwszy sklep Aldi w Gnieźnie. Sklep jest zlokalizowany przy ulicy Poznańskiej 10. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Sieć Aldi otworzyła pierwszy sklep w historycznej stolicy Polski.

To już 264 sklep sieci w kraju.

Sklep rozpoczął sprzedaż 2 sierpnia.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje - 25 proc. na odzież i obuwie oraz wręczanie bonów na kolejne zakupy.

Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Aldi otworzył swój pierwszy sklep w Gnieźnie. Mieści się przy ulicy Poznańskiej 10. Na odwiedzających czekały promocje na produkty marek własnych. Dodatkowo, w dniu otwarcia sklepu, klienci będą mogą skorzystać z degustacji asortymentu dostępnego tylko w Aldi.

Dodatkowo, każdy klient, który w tygodniu otwarcia sklepu w Gnieźnie zrobi zakupy za 100 zł otrzyma bony o łącznej wartości 100 zł (20 zł x 5) na kolejne zakupy.

Sieć sklepów Aldi w Polsce. fot. mat. pras.

- Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów - mówi Dariusz Kujaczyński, kierownik sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklep w Gnieźnie przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji.

Łączna powierzchnia nowego Aldi wynosi ok. 1000 mkw. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00.

