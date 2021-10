Aldi debiutuje w Szczecinie w parku handlowym MMG Centers

Aldi po raz pierwszy pojawi się w Szczecinie w parku handlowym MMG Centers. To nie koniec placów na rozwój sieci w województwie zachodniopomorskim.

W środę 27 października o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy pierwszy sklep ALDI w Szczecinie, zlokalizowany w parku handlowym MMG Centers przy ul. Struga 31A.

Sieć planuje otworzyć kilkadziesiąt nowych sklepów w województwie zachodniopomorskim.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których planujemy otworzyć kilkadziesiąt sklepów ALDI w województwie zachodniopomorskim. Pierwszy sklep w Szczecinie to początek ekspansji w tym regionie. Cieszymy się, że zaznaczamy naszą obecność w mieście, w którym dotychczas ALDI nie było obecne. Dzięki temu będziemy mogli docierać do klientów, którzy nie mieli jeszcze okazji poznać produktów naszej marki– mówi Dariusz Kujaczyński, kierownik sprzedaży ALDI Polska.

ALDI to sieć z ponad 100 letnią tradycją, twórca formatu dyskontu. Klienci odwiedzający nowy sklep sieci będą mieli okazję skorzystać z atrakcyjnych promocji na wszystkie produkty marek własnych ALDI. Nowością jest promocja Ale Prezenty aktywna w dniu otwarcia sklepu - 27października. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto otrzymają torby wypełnione produktami ALDI, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów. A po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających ALDI czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka ALDI, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać poczęstunek na wynos.

Aktualnie sieć posiada 186 marketów w Polsce. Do końca grudnia 2020 roku pojawiło się 24 nowych sklepów. W 2021 roku sieć przyspiesza tempo rozwoju w stosunku do ubiegłego roku i planuje kolejne otwarcia. Sklep w Szczecinie jest dwudziestym czwartym sklepem otwartym od początku tego roku w Polsce i drugim sklepem w województwie zachodniopomorskim.

Sklep przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ponad 1600 mkw. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników w każdej z nowych lokalizacji