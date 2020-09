Aldi Nord zwiększa zatrudnienie

Udział kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych w ALDI Nord w 2019 roku wyniósł 32% , podczas gdy w poprzednim roku było to 28%. Kobiety zarządzają niemal połową sklepów. Dla porównania w Polsce udział kobiet wśród pracowników na stanowiskach kierowniczych na dzień 31 grudnia 2019 wynosił 37,2% i wskaźnik ten wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (33,7%).

- ALDI w Polsce to dynamicznie rozwijająca się firma, która już dziś zatrudnia prawie 3000 pracowników. W związku z planami rozwoju sukcesywnie będziemy zwiększać zatrudnienie podnosząc jego atrakcyjność na tle konkurencyjnego rynku krajowego. Pracowników przyciągamy przyjazną atmosferą, możliwościami rozwoju i awansu oraz atrakcyjnymi zarobkami - ALDI gwarantuje wzrost zarobków z każdym rokiem zatrudnienia. Wśród benefitów pozapłacowych znajdują się bony żywieniowe czy prywatna opieka medyczna dla pracowników i ich rodzin, a także ubezpieczenie na życie. W ramach pakietu zdrowotnego znajduje się również rehabilitacja, a pracownicy mogą zdecydować czy wybierają lekarzy, z którymi ubezpieczyciel ma podpisaną umowę, czy wybierają swojego specjalistę i otrzymują refundację środków. Polityka HR stanowi ważną część działań strategicznych firmy ALDI, dlatego systematycznie pracujemy nad poszerzaniem benefitów pozapłacowych - mówi Marcin Karcz, Kierownik Działu HR.

Sieć nieustannie inwestuje w rozwój swoich pracowników, czego jednym z efektów jest powstała w roku 2019 tzw. Akademia ALDI założona, aby zainicjować szereg programów szkoleniowych we wszystkich krajach Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Akademia oferuje szereg szkoleń menadżerskich dla kadry zarządzającej takich jak: "Skuteczny Menadżer", "Lider w czasach kryzysu", czy całościowy program rozwojowy realizowany przy pomocy firmy zewnętrznej Think First. Ponadto w ramach Akademii pojawił się także projekt Trenera Wewnętrznego dedykowany Działowi Sprzedaży, w którym na początek postawiono na dwa kluczowe tematy, są to Standardy Obsługi Klienta oraz Świeżość. Odbywają się także szkolenia realizowane przez wewnętrznych ekspertów o konkretnej tematyce, takie jak obsługa programu MS Excel, polityki zakupowe czy obsługa specyficznych dla danych obszarów programów.