Aldi otwiera ósmy sklep w Poznaniu

W piątek, 3 czerwca o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy 8. sklep Aldi w Poznaniu,

Nowy market jest zlokalizowany przy ul. 28 czerwca 1956 r. 388.

To 22. Aldi w Wielkopolsce.

W ubiegłym roku dyskonter przekroczył liczbę 200 sklepów w kraju, zaznaczając swoją obecność w każdym województwie.

To już 8. sklep Aldi w Poznaniu. Klienci, którzy go odwiedzą, będą mieli okazję skorzystać z promocji na wszystkie produkty marek własnych Aldi.

Nowością jest promocja „Ale Prezenty” aktywna w dniu otwarcia sklepu – 3 czerwca. Konsumenci, którzy dokonają wtedy zakupów za kwotę 100 zł brutto, otrzymają torby wypełnione produktami Aldi, przy czym oferta ważna jest do wyczerpania zapasów.

Po zakupach, w godzinach od 10.00 do 17.00 przed sklepem na odwiedzających czekać będzie bezpłatny poczęstunek z Foodtrucka Aldi, w którym za okazaniem paragonu będzie można odebrać „COŚ” na wynos!

Aldi konsekwentnie rozwija się, otwierając nowe sklepy. Dziś już jesteśmy obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów – tłumaczy Dariusz Kujaczyński, kierownik sprzedaży Aldi w Polsce.

Sklep w Poznaniu przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki. Łączna powierzchnia nowego Aldi wynosi niemal 1500 mkw.

Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00, a w pozostałe niedziele od 10:00 do 17:30.

Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.