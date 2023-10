W środę 18 października o godzinie 6:00 swoje progi dla klientów otworzy kolejny sklep ALDI, tym razem w Dywitach.

Nowy ALDI w Dywitach zlokalizowany jest przy ulicy ul Franciszka Hynka 4.

Z okazji otwarcia sieć zaplanowała specjalne promocje – 25 proc. na odzież i obuwie oraz wręczanie bonów na kolejne zakupy.

Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Na odwiedzających sklep ALDI w Dywitach czekać będą atrakcyjne promocje na produkty marek własnych. Dodatkowo, w dniu otwarcia sklepu, klienci mają okazję skorzystać z degustacji asortymentu dostępnego tylko w ALDI. Degustacja odbędzie się przy specjalnie przygotowanych stanowiskach w godzinach od 11:00 do 19:00.

Natomiast każdy klient, który w tygodniu otwarcia sklepu w Dywitach zrobi zakupy za 100 zł otrzyma bony o łącznej wartości 100 zł (20 zł x 5) na kolejne zakupy.

Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze COŚ z ALDI. Wierzymy, że klienci naszej nowej lokalizacji w Dywitach znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Kinga Abramik, Kierownik Sprzedaży ALDI w Polsce.

Sklep w Dywitach przygotowany jest zgodnie z nowym konceptem wizualnym marki, którego motywem przewodnim jest świeżość, widoczna zarówno w sposobie aranżacji przestrzeni, jaki i asortymentu oraz jego ekspozycji. Łączna powierzchnia nowego ALDI wynosi ok. 1000 mkw. Sieć zadbała również o dodatkowe udogodnienia dla klientów. Sklep wyposażony jest bowiem w krajalnicę do chleba i małe wózki zakupowe dla najmłodszych klientów. Tuż przy wejściu na klientów czeka komfortowy parking z uwzględnieniem dedykowanych miejsc dla rodzin z dziećmi, a także osób niepełnosprawnych. Sklep otwarty będzie od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 20:00. Sieć zatrudniła kilkunastu pracowników na potrzeby nowo otwartej lokalizacji.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl