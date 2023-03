Na odwiedzających sklepy ALDI czekać będą atrakcyjne promocje na produkty marek własnych ALDI i degustacje, które odbędą się przy specjalnie przygotowanych stanowiskach w godzinach od 11:00 do 19:00. Dodatkowo przy zakupach za minimum 100 zł klienci otrzymają specjalne bony o łącznej wartości 100 zł.

Każde otwarcie sklepu ALDI to dla nas ogromny sukces i potwierdzenie naszego rozwoju. Jako sieć jesteśmy dziś obecni w każdym województwie i chcemy także zagościć w większości polskich domów. Nasi klienci wiedzą, że w ALDI znajdą lokalne i międzynarodowe produkty wysokiej jakości, ponieważ ALDI ma to coś, czego nie ma nigdzie indziej, po co warto wracać do nas, zgodnie z myślą Raz ALDI zawsze ALDI. Wierzymy, że klienci w naszych nowych lokalizacjach znajdą również to „coś” i zyskają przekonanie, że ALDI to pewność udanych zakupów – mówi Agata Biernacka, Kierownik Działu Komunikacji i PR.