ALDI przygląda się zmianom kuchennych obyczajów swoich klientów i zapowiada obniżki cen sprzętów pomocnych przy gotowaniu. A to dzięki wzrostowi zainteresowania produktami non food na półkach tej sieci.

ALDI przygotowało prawdziwą okazję dla fanów promocji.

Już od 20.02 we wszystkich sklepach sieci klienci będą mogli kupić wybrane artykuły z asortymentu AGD aż do 50 proc. taniej.

Dyskonter obserwując zwiększający się trend domowego gotowania postanowił obniżyć m.in. ceny urządzeń ułatwiających gotowanie.

Wszystkie artykuły w promocyjnych cenach będą dostępne tylko do wyczerpania zapasów.

ALDI ponownie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klientów. Obserwując rosnący na rynku trend zakupu produktów z sekcji non food sieć przygotowała bardzo atrakcyjne promocje na ten asortyment. Wśród produktów objętych rabatem znajdą się produkty marek własnych ALDI.

Warto dodać, że w ramach Tygodnia Top Okazji od soboty 25.02 w sklepach sieci ALDI pojawią się także produkty renomowanej, polskiej marki. Wszystkie artykuły są objęte dwuletnią gwarancją producenta.

Artykuły AGD pojawiają się w ALDI w ofertach czasowych i nie stanowią stałego asortymentu, dlatego zainteresowanie nimi w dużej mierze zależy od ilości i rodzaju dostępnego asortymentu. Jednak rzeczywiście z roku na roku obserwujemy, że klienci doceniają tę kategorię i coraz częściej sięgają po produkty z tej kategorii. Wychodząc naprzeciw Ich oczekiwaniom sukcesywnie staramy się rozszerzać ten asortyment w naszych sklepach, co jakiś czas oferując atrakcyjne rabaty i promocje – mówi Piotr Szewczyk, kierownik kategorii w ALDI Polska.

- Przyglądając się trendom możemy stwierdzić, że z pewnością zmiana popularności w tym segmencie związana jest z tym, że coraz więcej Polaków gotuje w domu i wiele osób dąży do tego, by ten proces ułatwiać, korzystając z nowoczesnych i wielofunkcyjnych rozwiązań. Cieszymy się, że wspólnie z zespołem ekspertów, jesteśmy w stanie odpowiedzieć w ALDI na oczekiwania klientów. Strategię rozwoju kategorii artykułów Non Food opieramy na wysokojakościowych produktach marek własnych – marek, dostępnych tylko w ALDI. Jednakże, w odpowiedzi na zgłoszenia ze strony naszych Klientów, od czasu do czasu wzbogacamy nasze oferty produktami renomowanych marek – podsumowuje Piotr Szewczyk.

Jak podaje dyskonter produkty w promocyjnych cenach dostępne w sklepach zyskują coraz to bardziej na znaczeniu. Średnia dynamika wzrostu utrzymuje się na poziomie ponad 10 proc. ilości produktów sprzedawanych na promocji - wynika z badań własnych ALDI.

