Aldi szuka działek pod inwestycje. Chce potroić liczbę otwarć

Zmiana głównego hasła reklamowego, start największej dla sieci kampanii marketingowej, 6 nowych otwarć oraz utworzenie biur regionalnych w Krakowie, Gdańsku, Lublinie i Szczecinie - to najważniejsze wydarzenia dla firmy w Polsce w 2019 roku. Po przejściowym wstrzymaniu otwarć z powodu wybuchu pandemii koronawirusa sieć powraca do swoich planów i zapowiada nawet trzykrotny wzrost otwieranych sklepów do końca 2022 roku. Pod swoje inwestycje Aldi szuka działek i lokali o minimalnej powierzchni 800 mkw.

- Mamy ambitne plany rozwoju sieci na najbliższe lata, w ramach których do końca 2022 roku chcemy potroić liczbę otwieranych sklepów. Oczywiście jest to uzależnione od wielu zmiennych i dajemy sobie prawo do bieżącej aktualizacji. Jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy na świecie, sytuacja może dynamicznie zmieniać się, ale to jest cel, do którego dążymy. Minione dziesięciolecie stworzyło doskonałe podwaliny do tego kroku, jesteśmy gotowi do przejęcia nowych obiektów czy działek pod budowę. Niezmiennie w ich doborze kierujemy się precyzyjnie dobranymi lokalizacjami ze szczególną dbałością o komfort i doświadczenia zakupowe naszych klientów – podsumowuje Oktawian Torchała, CEO Aldi w Polsce.

Dotychczas firma szukała działek lub nieruchomości w miastach południowej, centralnej i zachodniej Polski, a więc w województwach, w których już zaznaczyło swoją obecność. Dzięki stale wzmacnianej kadrze personalnej, która liczy już kilkadziesiąt osób oraz nowym, regionalnym biurom ekspansji w 8 miastach Polski, Aldi od początku 2020 r. swoją ekspansję prowadzi praktycznie na terenie całej Polski.

W okresie od stycznia do lipca 2018 roku firma przebudowała niemal 70 marketów.

- Wewnętrzne badania firmy pokazują, że zmiana formatu Aldi została zauważona i dobrze oceniona przez 97 proc. klientów - dodaje Oktawian Torchała.

Aldi ma w Polsce 141 sklepów. W minionym roku otwartych zostało 6, zaś od stycznia br. - 4.