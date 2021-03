Aldi w Piekarach Śląskich z zielonym dachem

- Od sklepów po centra dystrybucji i biura administracyjne, tam, gdzie prowadzimy działalność naszym celem jest stopniowe zmniejszanie ilości zużywanej energii i zasobów naturalnych. Koncentrujemy się na obniżeniu emisji CO2 i prowadzimy szereg działań, które mają przyczynić się do zmniejszenia naszego oddziaływania na środowisko. Dbając o środowisko, dbamy nie tylko o siebie i swoich najbliższych, ale także o przyszłe pokolenia – mówi Katarzyna Bawoł, kierownik Działu Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI, która od lat podejmuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, w tym także takie, które przyczyniają się do zmniejszenia oddziaływania na klimat. Jedno z takich rozwiązań zastosowano w nowym sklepie w Piekarach Śląskich, który na wiosnę zyska 250 m2 zielonego dachu. Dzięki obsadzeniu dachu roślinami, mieszkańcy otrzymają czystsze powietrze, a sieć zmniejszy zapotrzebowanie na energię. Rośliny redukują gazy cieplarniane powodujące efekt cieplarniany w miastach, obniżają temperaturę otoczenia, gromadzą wodę deszczową i oczyszczają powietrze. Dodatkowo mają wpływ na wydajność energetyczną budynku, regulując temperaturę wewnątrz budynku, co przekłada się na oszczędność energii. To nie pierwszy zielony dach ALDI w Polsce. Takie rozwiązanie zastosowano już w sześciu innych lokalizacjach między innymi w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy Świebodzicach. Sieć dodaje, iż wszystkie nowo otwierane sklepy będą posiadały technologie przyjazne środowisku, a na kilkunastu obiektach pojawią się panele fotowoltaiczne. ALDI wierzy, że wcielając takie inicjatywy w życie, przyczynia się do kształtowania postaw i przyjaznego otoczenia dla przyszłych pokoleń.