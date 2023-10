Po odejściu ostatniego członka rodziny Albrechtów, właścicieli Aldi Nord, firma przyspiesza ekspansję zagraniczną. Polska to mocny kierunek w planach sieci dyskontowej.

W połowie września Aldi Nord utworzyła oddzielną spółkę holdingową dla swoich operacji w Europie (poza Niemcami) - Aldi Nord Holding GmbH & Co.

W październiku doszło do zmian w zarządzie Aldi Nord. Theo Albrecht, syn założyciela wycofał się z zarządzania operacjami firmy i zostanie honorowym przewodniczącym rady nadzorczej sieci.

Nowy dyrektor generalny Aldi Nord Holding, Torsten Hufnagel, chce znacznie przyspieszyć rozwój sieci.

Niedawno Aldi wycofał się z Danii, zmniejszając liczbę europejskich sklepów poniżej 5,3 tys.

Po wdrożeniu kilka dni temu nowej struktury korporacyjnej dla swojego europejskiego oddziału, Aldi Nord chce wdrożyć wielomiliardowy plan utworzenia 700 nowych placówek w ciągu najbliższych trzech lat.

Do 2026 roku w portfolio spółki ma znaleźć się 6 tys. sklepów na terenie całej Europy. Jak podaje Lebensmittel Zeitung, największy wzrost ma nastąpić we Francji, Polsce i Hiszpanii.

Więcej sklepów Aldi w Polsce?

Spółka Aldi Polska ma odegrać ważną rolę w realizacji tego planu i potwierdza gotowość do działania, ale nie podaje, ile z planowanych 700 dyskontów ma być uruchomione w Polsce.

Nasza sieć rok do roku rośnie w siłę i zależy nam na tym, aby być dostępnym dla jeszcze większej liczby Polaków. Obecnie mamy w Polsce 277 sklepów, a do końca 2023 r. Aldi otworzy się w kilkudziesięciu nowych lokalizacjach. Ekspansja i pojawianie się w kolejnych lokalizacjach to kluczowy element naszej strategii - mówi Agata Biernacka, kierownik Działu Komunikacji i PR Aldi.

Nowa sieć? Nowy koncept?

Aldi nie komentuje też doniesień rynkowych o planach wprowadzenia do Polski nowej sieci. Więcej natomiast wiadomo na temat wdrażania nowych konceptów.

W ostatnich miesiącach Aldi zapowiadał, że będzie testować w Polsce formaty: ekonomiczny i z zakupami przez aplikację. We Wrocławiu i w podwarszawskich Markach wprowadzany jest również format ALDI Urban, który zakłada budowę sklepu dwupoziomowego. Tego typu obiekty będą powstawać na małych działkach w atrakcyjnych lokalizacjach. Sala sprzedaży będzie znajdować się na poziomie +1, a na poziomie 0 umiejscowiony zostanie parking.

Nie jest to pierwsza próba niemieckiego giganta dyskontowego we wdrożeniach nowych konceptów w Polsce. Od 2018 roku Aldi wprowadzał do sklepów w naszym kraju koncept Aniko a potem kontynuował plan modernizacji innych placówek, którego jedną z czołowych postaci był wówczas obecny CEO - Torsten Hufnagel.

W Polsce Aldi - obok Biedronki, Lidla i Netto - jest zaliczana do największych sieci spożywczych działająca w modelu dyskontowym.

