ALDI wprowadza pracę w systemie rotacyjnym i półgodzinną przerwę techniczną

Wnętrze sklepu Aldi









Dodano: 25 mar 2020 12:26

W celu ochrony zdrowia pracowników, na okres zagrożenia koronawirusem - do odwołania - we wszystkich sklepach ALDI w Polsce od środy 25 marca wprowadzona została praca rotacyjna, w dwóch zespołach oraz spowodowana nią przerwa techniczna w godzinach od 14.00 do 14.30. Wyjątkiem od tej zasady są niedziele handlowe, kiedy przerwa techniczna nie obowiązuje.