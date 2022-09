Niemiecki dyskont Aldi wyprzedził sieć Morrisons, stając się czwartą co do wielkości grupą supermarketów w Wlk. Brytanii.

Aldi wyprzedził sieć Morrisons zwiększając swój udział w rynku spożywczym w Wlk. Brytanii do 9,3%.

Morrisons wspólnie Tesco, Sainsbury’s i Asda tworzyły od początków drugiej dekady 21 wieku tzw. Wielką Czwórkę sklepów spożywczych.

Dyskonty stanowią już 16,4% rynku w Wlk. Brytanii i cały czas kontynuują ekspansję.

Agencja badawcza Kantar cytowana przez Reuters przedstawiła dane, z których wynika, że sprzedaż Aldi wzrosła o 18,7% w ciągu 12 tygodniu do 4 września. Tym samym niemiecki dyskont zwiększył swój udział w brytyjskim rynku spożywczym do 9,3% w porównaniu z ubiegłorocznymi 8,1%. Z kolei sprzedaż Morrisons, spadła z 9,8% do 9,1%.

Jak zaznacza Kantar, inflacja na artykułach spożywczych osiągnęła w ciągu czterech tygodni zakończonych 4 września poziom 12,4%, co stanowi kolejny krajowy rekord.

Wraz z rosnącymi kosztami życia i artykułów spożywczych, rośnie popularność dyskontów takich, jak Aldi czy Lidl. Dyskonty stanowią już 16,4% rynku w Wlk. Brytanii i cały czas kontynuują ekspansję.

