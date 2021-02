Aleja Bielany partnerem dla lokalnych społeczności

Pandemia koronawirusa odcisnęła dotkliwe piętno na niemal każdej grupie społecznej, zmieniając zarówno sposób funkcjonowania konsumentów, jak i obraz współczesnej gospodarki. Był to także czas próby dla biznesu odpowiedzialnego społecznie, który zbliżył się do lokalnych społeczności, podejmując próby przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii. Są także firmy, które odpowiedzialną sąsiedzkość od lat mają w swym DNA.

„Tworzenie lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi” to misja Ingka Centres, właściciela m.in. wrocławskiego centrum handlowego Alei Bielany i wszystkich prowadzonych przez firmę działań. Dzięki temu powstają miejsca spotkań zupełnie nowego rodzaju – obiekty tworzone wokół marki IKEA i osadzone w jej wartościach, takich jak prostota, nieszablonowe myślenie, czy poczucie wspólnoty. To właśnie poczucie wspólnoty sprawia, że firma odpowiada na zapotrzebowania ludzi, także w trudnych czasach. Tak właśnie było na wiosnę 2020 roku, kiedy wszyscy znaleźliśmy się nowej sytuacji epidemicznej.

W dobie kryzysu związanego z COVID-19, Aleja Bielany czynnie włącza się w pomoc najbardziej potrzebującym, a swoim wsparciem w 2020 roku objęła 3500 osób, w tym osoby samotne, seniorów oraz dzieci i młodzież, szczególnie narażone na długofalowe, psychologiczne i ekonomiczne konsekwencje epidemii. Prospołeczne i odpowiedzialne działania Alei Bielany oraz pozostałych miejsc spotkań Ingka Centres będą kontynuowane także w rzeczywistości postpandemicznej.

– Impulsem do rozpoczęcia działań pomocowych w 2020 była sytuacja epidemiczna, która wywarła tak znaczący wypływ na życie wielu osób. Jako Aleja Bielany zawsze chcieliśmy być blisko lokalnych społeczności, współpracować z nimi i je wspierać – powiedziała Ewa Kolondra, dyrektor Centrum Handlowego Aleja Bielany. – Zgodnie z naszym mottem, mówiącym o tworzeniu lepszego życia na co dzień dla wielu ludzi, jesteśmy dla nich zawsze, zarówno w spokojnych, jak i trudnych czasach. Dlatego jako biznes odpowiedzialny społecznie, od początku pandemii czynnie włączaliśmy się w pomoc grupom dotkniętym konsekwencjami COVID-19 – dodała Ewa Kolondra.

Prowadzone przez Aleję Bielany działania ukierunkowane były zarówno na niesienie natychmiastowej pomocy osobom, które niezwłocznie jej potrzebowały, jak i na niwelowanie długofalowych skutków pandemii. Wsparciem objęto personel medyczny, dostarczając lekarzom, pielęgniarkom i sanitariuszom posiłki i produkty żywnościowe. Wraz z pozostałymi centrami grupy, tj. Portem Łódź, warszawskim Wola Parkiem, SKENDE Shopping z Lublina i gdańskim Parkiem Handlowym Matarnia niesiona była pomoc osobom samotnym, seniorom, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, doświadczającym w domach przemocy i złego traktowania.