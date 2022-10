Centrum handlowe Aleja Bielany w Warszawie umacnia swoją ofertę o nowe sklepy oraz nowoczesną przestrzeń coworkingową.

Druga połowa tego roku to dla centrum handlowego Aleja Bielany, należącego do grupy Ingka Centres intensywny czas poszerzania oraz unowocześniania oferty, zarówno o nowe marki, jak i innowacyjne miejsce do pracy i spotkań biznesowych – CoWork.

Remodelingowi poddane zostały wybrane salony z ofertą fashion, jednak najważniejszym wydarzeniem tego sezonu jest otwarcie nowego operatora spożywczego – hipermarketu Carrefour.

Aleja Bielany rozbudowuje swoją ofertę, chcąc sprostać ciągle rosnącym wymaganiom swoich klientów. Na mapie centrum pojawił się hipermarket Carrefour o powierzchni ponad 7 000 mkw. i jest obecnie drugim pod względem wielkości wrocławskim marketem tej sieci. Carrefour, poza bogatym asortymentem spożywczym w tym produktów z kategorii BIO, przemysłowym, artykułów sezonowych, motoryzacyjnych czy tekstyliów, zapewnia klientom najwyższą jakość obsługi, a także szereg udogodnień, takich jak m.in. samoobsługowe kasy czy usługi Scan&Go w aplikacji Mój Carrefour.

Na mapie centrum pojawił się hipermarket Carrefour.

Drugi i trzeci kwartał tego roku to dla Alei Bielany także umocnienie oferty w segmencie fashion. Objęła ona remodeling salonów Medicine, Cropp i Sinsay, które powiększone zostały ponad dwukrotnie, a ich wnętrze zaaranżowane tak, aby zapewniać klientom jeszcze bardziej komfortowe zakupy. Dodatkowo oferta Sinsay została poszerzona o dział męski, dziecięcy, produkty do pielęgnacji oraz artykuły wyposażenia wnętrz.

Do najemców Alei Bielany dołączył także unikalny butik LESS.STORE, oferujący klientom niepowtarzalny wybór wysokojakościowej odzieży i akcesoriów z drugiego obiegu. To pierwszy butik typu second hand & outlet od LESS. W ofercie znaleźć można ubrania używane, rzeczy outletowe, wyselekcjonowane końcówki kolekcji oraz modowe perełki, często marek premium.

Zmiany dotyczą także oferty gastronomicznej, która została wzbogacona o nowy autorski projekt restauracji z kuchnią azjatycką a la carte – InAsia. Koncept InAsia to połączenie bogactwa tradycyjnych azjatyckich potraw oraz inspirującej egzotyki.

W Alei Bielany nie tylko podążamy za wymaganiami klientów, ale także staramy się je wyprzedzać. Czerpiąc z rynkowych trendów na bieżąco unowocześniamy i rozbudowujemy nasz tenant-mix tak, aby zapewnić odwiedzającym zarówno wysokojakościową ofertę, komfort odwiedzin i, przede wszystkim, unikalne doświadczenia zakupowe − powiedziała Ewa Kolondra, Dyrektor Centrum Handlowego Aleja Bielany.

Aleja Bielany utworzyła także nową przestrzeń do pracy – CoWork. Jest ona odpowiedzią na aktualne trendy. Integrując te usługi Aleja Bielany odpowiedziała na potrzeby lokalnej społeczności.

CoWork Aleja Bielany. Fot. Mat. pras.

CoWork Aleja Bielany to idealne miejsce dla tych, którzy rozwijają startupy, pracują jako freelancerzy, czy poszukują alternatywy do pracy zdalnej z domu. CoWork umożliwia kreatywne spotkania, konferencje, czy rozmowy kwalifikacyjne. Na ponad 300 mkw. znaleźć w nim można 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu. W trosce o komfort pracy przygotowanych zostało także 5 dźwiękoszczelnych budek telefonicznych. Rozkład pomieszczeń jest intuicyjny i ergonomiczny. Użytkownicy mogą korzystać zarówno z darmowej strefy pracy, jak i odpłatnie zarezerwować wybrane biurko lub salkę konferencyjną za pomocą dedykowanej aplikacji CoWork Aleja Bielany.

CoWork Aleja Bielany to przestrzeń dla lokalnej społeczności i klientów naszego centrum handlowego. Pokazujemy, że może ono być idealnym miejscem zarówno zakupów, jak i kreatywnej rozrywki, spotkań towarzyskich, nauki oraz pracy. Wielofunkcyjność naszego obiektu sprawia, że ludzie chętnie tu przychodzą, spotykają się i spędzają czas. Nie muszą już przemieszczać się z pracy do jednego punktu miasta, a później do kolejnego, by zrobić pożądane zakupy − w Alei Bielany mają wszystko pod ręką – powiedziała Ewa Kolondra.

W najnowszej odsłonie Alei Bielany goście mogą poczuć, że to oni są najważniejsi i stanowią centrum wydarzeń. Przestrzeń obiektu dopasowuje się stale do ich potrzeb. Możliwość wyboru z bogatej oferty centrum handlowego pozwala na realizację wielu aktywności bez konieczności przemieszczania się po mieście. Gościnna atmosfera sprawia, że lokalni mieszkańcy coraz częściej chcą się tutaj spotykać.

