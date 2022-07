Aleja Bielany stawia na coworking. Nowa przestrzeń w centrum handlowym

Wrocław i aglomeracja wrocławska mają nową przestrzeń coworkingową.

To CoWork Aleja Bielany – miejsce do pracy zdalnej, spotkań biznesowych oraz nauki w dużym centrum handlowym na Bielanach Wrocławskich.

Koncept przestrzeni, autorstwa poznańskiego studia mode:linaTM jest połączeniem nowoczesnego, industrialnego designu ze skandynawskimi elementami spod znaku IKEA.

Pomysłodawcy CoWork Aleja Bielany podkreślają, że to miejsce zarówno dla tych, którzy rozwijają startupy, pracują jako freelancerzy, czy poszukują alternatywy dla home office’u. To także idealna przestrzeń do kreatywnych spotkań, konferencji czy rozmów kwalifikacyjnych.

Na ponad 300 mkw. znaleźć można 16 indywidualnych biurek, 4 salki konferencyjne, miejsca do pracy w strefie wspólnej oraz strefę relaksu z aneksem kuchennym. W trosce o komfort pracy przygotowanych zostało także 5 wygłuszonych, klimatyzowanych budek telefonicznych, a także drukarka we współdzielonym systemie Zeccer, umożliwiająca drukowanie za pośrednictwem Wi-Fi.

Użytkownicy coworkingu skorzystać mogą zarówno z darmowej strefy pracy współdzielonej, jak i odpłatnie zarezerwować wybrane biurko lub salkę konferencyjną. Służy do tego specjalnie stworzona aplikacja CoWork Aleja Bielany, którą pobrać można na telefony zarówno z systemem iOS jak i Android.