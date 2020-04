Aleksander Walczak, Dekada: Otwarcie galerii to dobry poligon doświadczalny do nauki życia z koronawirusem

Prezes Dekady przyznaje, że wcześniejsze otwarcie centrów handlowych jest zapowiedziane przez rząd znienacka.

– Nawet nie wiadomo, czy właściciele sklepów zdążą się przygotować na 4 maja. Z kolei właściciele i zarządcy centrów handlowych nie będą mieć z tym problemu, bo ich obiekty cały czas są częściowo otwarte. Wydaje mi się, że to będzie dobry poligon doświadczalny dla nas wszystkich, ponieważ z pewnością będziemy musieli jeszcze dobrych kilka miesięcy funkcjonować w maseczkach na twarzy i z innych ograniczeniami – tłumaczy Aleksander Walczak, prezes Dekady, członka Związku Pracodawców Polskich Obiektów Handlowych i Partnerów.

Prezes Walczak przyznaje, że na rynku pojawiają się różne interpretacje dotyczące nowych/starych umów najmu.

- Z naszych konsultacji z Ministerstwem Rozwoju wynika, że umowy zostały wygaszone przejściowo, a zatem 4 maja wrócą w dotychczasowym brzmieniu. Istotne jest ewentualne ich przedłużenie. I tutaj przepis mówi, że jeżeli najemca się zdecyduje na kontynuację współpracy z galerią handlową, to oczywiście za okres zawieszenia działalności nie płaci czynszu, ale jeśli nie zechce przedłużyć kontraktu – musi zapłacić normalną stawkę liczoną od 14 marca do 4 maja. Zatem porządek prawny będzie zachowany – wyjaśnia Aleksander Walczak.

Dodaje, że osobną kwestią do rozstrzygnięcia jest to, że od 4 maja wracają stare czynsze. – Biorąc pod uwagę spodziewane obniżki obrotów, sądzę, że bardzo szybko muszą być podpisane aneksy do umów najmu, które doprowadzą do ugody między wynajmującym a najemcą w kwestii stawki czynszowej obowiązującej po otwarciu sklepów – przyznaje Aleksander Walczak.