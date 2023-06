Alfa Centrum Gdańsk udostępniło właśnie swoim klientom komfortowy i bezpłatny coworking. Przestrzeń o powierzchni 85 mkw. została wyposażona w niezbędny sprzęt i podzielona na kilka stref przeznaczonych do pracy, relaksu oraz spotkań biznesowych.

Coworking Alfa Centrum Gdańsk to coś więcej niż klasyczny open space z kilkunastoma miejscami do pracy w postaci biurek i krzeseł.

Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby sprzyjać kreatywnemu myśleniu.

Wewnątrz dominują odcienie szarości i błękitu, które wspierają koncentrację oraz kolor żółty, który pobudza i dodaje energii.

Architekci zadbali tu o najdrobniejszy szczegół, jak wystarczająca ilość światła, motywujące graffiti na ścianach czy detale w postaci kwiatów. Przede wszystkim jednak wydzielili 4 strefy, które pozwalają zachować niezwykle ważny w dzisiejszych czasach „work life balance”.

Na pierwszym planie,najbliżej wejścia do lokalu, znajduje się "chillout zone" ze stolikami kawowymi i kanapami do wypoczynku. Dalej "print zone", w której można skorzystać z ogólnodostępnej drukarki i kserokopiarki. Następnie "work zone” – miejsce stworzone do pracy i nauki, wyposażone w wysokie krzesła oraz stoły oświetlane lampkami biurkowymi i "business zone" – gdzie odwiedzający mogą organizować spotkania biznesowe.

Coworking w Alfa Centrum znajduje się na poziomie +1, w pobliżu strefy food court. / fot. mat. pras.

W całym coworkingu działa stabilne i darmowe Wi-Fi.

- Nowa rzeczywistość wymaga adekwatnych rozwiązań. Pandemia zmieniła nasze przyzwyczajenia i standardy. Wiele osób realizuje zadania w trybie home office. Rośnie liczba uprawiających wolne zawody. Większość tych ludzi pracuje w domach i zapewne potwierdzą naszą opinię, że funkcjonując w taki sposób na co dzień, łatwo jest zatrzeć granicę między życiem prywatnym a zawodowym – informuje Lech Polański, Centre Manager Alfa Centrum Gdańsk.

- Wierzymy, że aby zachować zdrowy balans i dobre samopoczucie, a przy tym pozostać efektywnym niezbędna jest zmiana otoczenia. W Alfie stworzyliśmy przestrzeń, która posiada wszystkie niezbędne elementy biurowe, sprzyja kreatywnemu myśleniu i podtrzymywaniu kontaktów towarzyskich. Co ważne, można z niej korzystać bezpłatnie - dodaje.

Coworking w Alfa Centrum znajduje się na poziomie +1, w pobliżu strefy food court. Jest czynny w godz. 9:00-21:00.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl