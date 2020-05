Alibaba Group uruchamia platformę luksusowych marek

Platforma Luxury Soho będzie współpracować z flagową witryną Tmall Luxury Pavilion i będzie skierowana do klientów do 25. roku życia. To oni według analityków mają się stać ważnym odbiorcą sektora premium.

Platforma ma też na celu pomóc markom wysokiej klasy w pozbyciu się nadmiaru zapasów zgromadzonych podczas globalnego kryzysu wywołanego koronawirusem.