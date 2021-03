AliExpress podnosi poprzeczkę. Startuje usługa 15-dniowej dostawy do Polski

AliExpress ogłosiła dziś uruchomienie gwarantowanej 15-dniowej dostawy do Polski. Oferta dotyczy wybranych produktów oznaczonych etykietą „15-dniowa dostawa”. Dodatkowo przy ich zamówieniu użytkownicy będą mogli skorzystać ze specjalnych rabatów.

Oferta gwarantowanej 15-dniowej dostawy produktów wysyłanych z Chin, jest częścią planu realizowanego przez AliExpress, wspólnie z dostawcą usług logistycznych firmą Cainiao. To kolejny dowód na silne zaangażowanie AliExpress na polskim rynku. W ubiegłym roku firma zapewniła 3-dniową dostawę do Polski, usługa zyskała uznanie konsumentów, a wielkość sprzedaży produktów objętych akcją wzrosła o ponad 200 proc. rok do roku.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl

Najważniejsze kategorie produktów, których dotyczy promocyjna 15-dniowa dostawa obejmuje sprzęt AGD, elektronikę użytkową oraz produkty do pielęgnacji urody, sportu i zdrowia.

Akcja 15-dniowych dostaw do Polski zbiega się z coroczną wiosenną wyprzedażą na platformie AliExpress. W tym roku dodatkową okazją jest jubileusz 11 urodzin istnienia AliExpress, który przypada na 29 marca. Z tej okazji na kupujących będą czekały rabaty sięgające nawet 70 proc.

- Polski rynek e-commerce jest nadal jednym z najszybciej rozwijających się w Europie, a AliExpress ma na nim mocną pozycję i wykorzystuje ten wzrost – mówi Gary Topp, prezes AliExpress na Europę Środkowo-Wschodnią. Łączona dostawa przesyłek z Chin, z korzystną ceną i szerokim asortymentem, z którego słynie AliExpress, polepszy i znacznie przyspieszy logistykę zamówień dla polskich konsumentów - dodaje.

W przyszłości AliExpress planuje kolejne inwestycje w udoskonalenie logistyki i dalsze skracanie czasu dostaw.

Szczegółowe informacje dotyczące oferty z 15-dniową dostawą znajdują się na stronie internetowej AliExpress oraz w aplikacji firmy. Jubileuszowa wyprzedaż rozpocznie się 29 marca i potrwa do 2 kwietnia 2021 r.