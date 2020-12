Allegro chce przekroczyć granice

Segment e-commerce w Polsce ma ogromny potencjał wzrostu - uważa Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.









14 gru 2020

– W dłuższej perspektywie spojrzenie na rynki międzynarodowe będzie dla nas zapewne bodźcem do dalszego rozwoju. Można na to patrzeć w dwóch obszarach: po pierwsze jako zwiększenie sprzedaży przez podmioty zagraniczne sprzedające na Allegro, po drugie jako wyjście z naszą platformą sprzedażową do innych krajów – mówi Damian Zapłata, członek zarządu Allegro.