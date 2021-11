Allegro chce przeznaczyć na przyszłoroczne inwestycje 550-650 mln zł

"Ponieważ mamy ambitne plany inwestycyjne w różnych obszarach m.in. Allegro Pay, czy logistyce, to może być tak, że marża skorygowanej EBITDA w ujęciu do GMV w 2022 roku może być trochę niższa niż w 2021 roku. Natomiast naszym celem jest, by poziom skorygowanej EBITDA w ujęciu absolutnym wzrósł w przyszłym roku" - zaznaczył dyrektor finansowy.



Skorygowana marża EBITDA/ GMV Allegro w samym III kw. 2021 wyniosła 4,77 proc. spadając o 0,18 pp. rdr. Po 9 miesiącach br. sięgnęła 5,24 proc., co oznacza wzrost o 0,22 pp. rdr.



Dyrektor finansowy zakłada, że w przyszłym roku nakłady inwestycyjne grupy mogą wynieść 550-650 mln zł.



"Plan inwestycyjny na 2022 roku założony w prospekcie to 550-650 mln zł. To wydaje się obecnie dość realnym założeniem. Rozwijamy się coraz szybciej, m.in. instalujemy automaty paczkowe, mamy ich już ponad 600, a w planach na przyszły rok chcemy dojść co najmniej do 3,000" - powiedział.



Nakłady inwestycyjne grupy w tym roku mają wynieść 475-525 mln zł.

