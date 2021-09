Allegro chce ułatwić zakupy w sieci. Pilotażowa oferta fintech zdała egzamin

Allegro Pay, oferta fintechowa Allegro, spodobała się dotychczasowym klientom i dziś otwiera się dla wszystkich.

NPS (Net Promoter Score) zmierzony w trakcie pilotażu usługi osiągnął bardzo wysoki poziom 89 - dzięki jej prostocie i wygodzie.

W pierwszym półroczu w ramach usługi udzielono pożyczek na ponad 0,5 mld zł. Allegro chce na koniec roku podwoić tę kwotę.

- Po sukcesie Allegro Smart!, który już wszedł do codziennego języka jako synonim łatwych i oszczędnych zakupów online, nasi klienci mogą teraz w pełni skorzystać na kolejnym produkcie Allegro, który poprawia doświadczenia zakupowe. Naszym celem w Allegro jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań, które ułatwiają zakupy w sieci. To dzięki tej strategii zyskaliśmy zaufanie ponad 13 milionów aktywnych kupujących. W odpowiedzi na ich potrzeby rok temu uruchomiliśmy pilotaż Allegro Pay, który jedynie zyskiwał na popularności. Potwierdza to zarówno wartość udzielonych pożyczek, jak i niespotykanie wysoki NPS usługi - powiedział prezes Allegro, Francois Nuyts.- Postrzegamy Allegro Pay jako jedną z dźwigni naszego przyszłego rozwoju, ponieważ jesteśmy pewni, że zapewnia klientom większą elastyczność i bezpieczeństwo - właśnie do tego dążymy w naszej grupie. Allegro Pay jest rozsądnie dopasowane do każdego klienta, więc zarejestruj się, skorzystaj z korzyści na start i szukaj naszych specjalnych ofert podczas nadchodzącego Smart! weeka z bezpieczną poduszką gotówkową zawsze pod ręką.”

Po udanym rocznym programie pilotażowym najnowszy fintech Allegro jest na dobrej drodze do osiągnięcia tegorocznego celu 1 miliarda złotych udzielonych pożyczek. W samym tylko drugim kwartale Allegro Pay udzieliło ich na kwotę 347 mln zł, prawie podwajając tę wartość względem pierwszych trzech miesięcy roku. Również w drugim kwartale saldo pożyczek wyniosło 231 mln zł, czyli o 74% więcej niż w pierwszych trzech miesiącach roku, przy oczekiwanych stratach kredytowych na poziomie 2,1 proc.