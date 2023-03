Allegro.cz w blokach startowych

Przychody polskiej części biznesu Allegro wzrosły o ponad 24 proc. r/r. Gigant e-commerce nie zwalnia, a jego kolejnym celem jest uruchomienie Allegro.cz w Czechach.

Allegro spełniło oczekiwania finansowe w 2022 roku, zamykając go rekordową liczbą aktywnych kupujących jak i dostępnych na platformie ofert.

Wartość sprzedaży brutto (GMV) (wartość towarów sprzedanych za pośrednictwem polskiej platformy) wzrosła w czwartym kwartale o 14 proc. r/r, osiągając poziom 14,4 mld zł. W całym roku wartość GMV zwiększyła się o 15,9 proc. r/r do 49,4 mld zł.

Przychody polskiej części biznesu Allegro o 26,5 proc. r/r do 2 mld zł w czwartym kwartale i o 24,1 proc. do 6,65 mld zł w całym 2022 roku.

Liczba aktywnych kupujących wzrosła o kolejne 560 tys. r/r i przekroczyła w czwartym kwartale 14 mln, zaś średnia wartość GMV na aktywnego kupującego na polskiej platformie zwiększyła się w tym czasie o 11,3 proc. do 3 515 zł. Wskaźnik jakości obsługi rNPS, czyli miary zadowolenia klientów Allegro, osiągnął poziom 80,8 pkt.

Allegro skupia się obecnie na dalszej poprawie wyników sprzedaży własnej (1P) prowadzonej przez segment MALL, przygotowując się jednocześnie do komercyjnego wdrożenia w Czechach sprawdzonego modelu marketplace opartego na ofertach stron trzecich (3P).

Rok 2022 był prawdopodobnie jednym z najtrudniejszych w najnowszej historii e-commerce’u jako takiego. Tym bardziej doceniamy więc fakt, że był on kolejnym rokiem wzrostu dla Allegro - mówi Roy Perticucci, prezes Allegro.

- Zrealizowaliśmy oczekiwania finansowe na rok 2022, a teraz zmierzamy do kolejnego celu, jakim jest uruchomienie naszego modelu marketplace w skali międzynarodowej. Zaczniemy od Czech już w tym roku. Jednocześnie, dbając o odpowiednie finansowanie naszych celów, skupiamy się na zarządzaniu kapitałem i dyscyplinie kosztowej w ramach całej grupy - dodaje.

Kiedy tylko sytuacja makroekonomiczna ulegnie poprawie, chcemy być gotowi do działania i dalszego zwiększania skali. Jesteśmy przekonani, że dzięki bazie klientów MALL zyskujemy kilkuletnią przewagę w tym zakresie - mówi Roy Perticucci.

Polski biznes Allegro, który odpowiada za około 95 proc. całej działalności grupy, odnotował w ubiegłym roku wzrost wskaźnika GMV i przychodów odpowiednio o 15,9 proc. i 24,1 proc. w ujęciu rocznym.

Skorygowana EBITDA zwiększyła się o 11,6 proc. r/r, a całoroczny CAPEX wyniósł 662 mln zł. Wszystkie te wskaźniki były zgodne z przedstawionymi wcześniej oczekiwaniami. Czwarty kwartał, kiedy to Allegro rozpoczęło wdrażanie swoich priorytetów ukierunkowanych na wzrost wydajności, zakończył się dalszą poprawą marży: wzrost wskaźnika GMV o 14 proc. r/r przełożył się na zwiększenie przychodów o 26,5 proc. i na 41,2 proc. skok skorygowanej EBITDA w ujęciu rocznym dzięki zwiększonej monetyzacji.

Nowe marki w ofercie Allegro

W ostatnim kwartale dołączyło do Allegro 160 nowych, znaczących marek, przyczyniając się do zwiększenia liczby aktywnych ofert do 290 milionów na koniec 2022 roku. Zwiększyła się też liczba aktywnych kupujących do ponad 14 mln.

Jednocześnie, średnia wartość GMV wśród nich zwiększyła się o kolejne 11,3 proc. r/r, osiągając w czwartym kwartale poziom 3 515 zł.

Allegro planuje skupić się w tym roku na poprawie wydajności swoich 2 500 automatów paczkowych One Box.

Allegro.cz w blokach startowych

Grupa przygotowuje się obecnie do międzynarodowego wdrożenia modelu marketplace opartego głównie na ofertach 3P. Na początek zostanie on w tym roku wprowadzony w Czechach, co pozwali całej grupie ugruntować jej status platformy pierwszego wyboru dla kupujących i sprzedających - także poza Polską.

Allegro z powodzeniem uruchomiło już usługę Smart! dla czeskich klientów, przygotowując się tym samym do udostępnienia im platformy Allegro.cz, która jest obecnie testowana w trybie Friends & Family. Grupa pracuje jednocześnie nad optymalizowaniem swoich międzynarodowych zespołów, by działały one jak najwydajniej.

Naszym celem jest dalszy rentowny wzrost GMV w Polsce dzięki skupieniu się na kategoriach, w których do tej pory nie mieliśmy silnej pozycji, przy jednoczesnej dalszej poprawie marży dzięki usługom reklamowym i monetyzacji. Skupiamy się na tym, by zwiększać marżę w Polsce z powrotem do docelowego poziomu 5 proc. - mówi Jon Eastick, CFO Allegro.

Jednocześnie firma dąży do przyspieszenia wzrostu GMV także na poziomie grupy poprzez zwiększenie skali na arenie międzynarodowej. Pierwszym krokiem będzie wykorzystanie obecności MALL w Czechach.

- Naszym głównym zadaniem strategicznym jest dalsza optymalizacja kosztów i poprawa wydajności w całej grupie przy znacznym obniżeniu nakładów inwestycyjnych, by dalej zwiększać przepływy pieniężne i zmniejszać dźwignię finansową. Zrealizowaliśmy wszystkie założone na 2022 rok cele i teraz przechodzimy na kwartalny cykl przedstawiania naszych oczekiwań finansowych. Decyzję podjęliśmy uwzględniając praktyki rynkowe innych dużych graczy na globalnym rynku e-commerce - mówi Jon Eastick.

Atrakcyjne lokale w galeriach handlowych i centrach miast - zobacz oferty na PropertyStock.pl