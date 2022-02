Allegro ma ponad 5 mln klientów programu Smart!

Smart! to jedna z najlepiej ocenianych usług Allegro - w badaniu satysfakcji klientów (NPS) program osiągnął poziom 92 - jeden z najwyższych na świecie.

Klienci pakietu Smart! robią zakupy 2,5 raza częściej niż pozostali kupujący, dzięki m.in. darmowym dostawom i zwrotom.

(...) Po ponad trzech latach od uruchomienia usługi klienci mają dostęp już aż do 160 milionów ofert z logo Smart! Dbamy o to, aby ceny na tych ofertach były jak najlepsze - mówi Grzegorz Czapski, dyrektor ds. Rozwoju w Allegro. - Popularność usługi uczyniły z Allegro Smart! punkt odniesienia dla całego rynku e-commerce w Polsce. Program jednocześnie pomaga firmom zwiększać obroty na Allegro, dlatego też chętnie dołączają do niego swoje oferty. To sytuacja, w której wygrywają i klienci, i sprzedawcy, a nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa w zakresie rozwoju tej usługi - dodaje.

Jak podaje Allegro, koszt zakupu rocznego pakietu Smart! zwraca się po kilku zakupach.

Oprócz oszczędzania na darmowych przesyłkach, klienci Smart! mogą korzystać z codziennych promocji (Smart! Okazje) oraz z jesiennego festiwalu zakupowego - Smart! Week. Łącząc usługę z programem Allegro Pay mogą też liczyć na specjalną ofertę darmowego rozbicia zapłaty na trzy raty. Ponadto mają możliwość zakupu biletów na eBilet.pl w specjalnych przedsprzedażach.

Allegro Smart! umożliwia darmowe dostawy kurierskie oraz do automatów paczkowych lub punktów odbioru, jeśli wartość zamówienia od jednego sprzedającego przekroczy 40 złotych. Usługa jest płatna 49 zł rocznie lub 10,99 zł miesięcznie oraz bezpłatna w ramach Smart! na Start.

Usługą objętych jest aktualnie ponad 160 milionów ofert na Allegro, z czego 25 milionów z dostawą już dzień po zakupie, a kilka milionów - nawet tego samego dnia.

Klienci, którzy wybierają odbiór w automacie lub w punkcie, mają do dyspozycji liczącą prawie 50 tys. punktów odbioru, w której skład wchodzą m.in punkty One Punkt oraz zielone automaty One Box od Allegro, Paczkomaty, sklepy Żabka i Biedronka, stacje Orlen, punkty Poczty Polskiej, czy Kolportera.