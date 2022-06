Allegro Pay świętuje milionowego klienta

Allegro Pay to usługa “kup teraz, zapłać później”, umożliwiająca odroczenie płatności za zakupy na Allegro lub rozłożenie ich na raty.

Tegoroczny cel jest jak najbardziej w zasięgu po tym, jak Allegro Pay udzieliło pożyczek na kwotę 965 mln zł tylko w pierwszym kwartale, co stanowi 400 proc. wzrost rok do roku.

Rozwój ten idzie w parze z rosnącą satysfakcją klientów, którzy przyznali Allegro Pay NPS – net promoter score, czyli wskaźnik zadowolenia klientów – na niezrównanym w sektorze poziomie 94 w pierwszych trzech miesiącach roku.

Liczba ofert na Allegro wciąż rośnie, a łatwość obsługi Allegro Pay sprzyja upowszechnianiu się nowoczesnych form finansowania zakupów we wszystkich kategoriach produktowych. Jednocześnie jest to idealne rozwiązanie pomagające konsumentom utrzymać wydatki w ryzach, które Allegro z pewnością będzie rozwijało w miarę poszerzania zasięgu grupy - mówi Wojciech Bogdan, Chief Data Officer w Allegro.

Jednocześnie bieżąca umowa Allegro Pay z Aion Bankiem na sprzedaż części portfela pożyczek pozwala ograniczać ogólne saldo portfela kredytowego Allegro. W ubiegłym roku liczba aktywnych co miesiąc użytkowników Allegro Consumer Finance podwoiła się dzięki ciągłemu ulepszaniu tej oferty. Najnowszą funkcjonalnością Allegro Pay jest biometryczne potwierdzanie płatności, które jest już dostępne dla użytkowników aplikacji mobilnej Allegro (zarówno w Androidzie, jak i iOS).

- Nasza oferta jest równie zaawansowana technologicznie, co prosta w obsłudze. Sprowadza się do aktywacji nawet w 15 sekund i zakupu jednym kliknięciem, oraz szytych na miarę planów finansowania dla wszystkich chętnych. Rozwój Allegro Pay świadczy nie tylko o tym, jak wygodna, ale i jak trafna jest to oferta z punktu widzenia konsumenta. To też niesamowity przykład pracy zespołowej w Allegro Pay i Allegro jako takim, a także tego, jak zaawansowane algorytmy poprawiają doświadczenie zakupowe. Klient nr 1 milion otrzymał od nas coś specjalnego na tę okoliczność, a my się nie zatrzymujemy i idziemy dalej. Przebiliśmy oczekiwania, udzielając w zeszłym roku pożyczek na ponad 2 mld zł, planując tę kwotę co najmniej podwoić w 2022 r. - mówi Rafał Czernik, dyrektor Consumer Financial Services w Allegro.