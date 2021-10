Allegro rozpoczyna współpracę z siecią centrów handlowych

Jako pierwsi z nowych paczkomatów sygnowanych logo platformy handlowej Allegro skorzystali mieszkańcy Ciechanowa.

– W Dekadzie od zawsze stawiamy na wygodę i poprawę doświadczeń klientów. Jeśli możemy mieć wpływ na podniesienie komfortu ich życia przez dostęp do dodatkowych usług przy okazji zakupów w naszych centrach, jesteśmy zawsze otwarci na takie inicjatywy. Automaty paczkowe Allegro są niezwykle estetyczne, pokryte żywą zielenią, świetnie komponują się z otaczającą przestrzenią, a dzięki zasilaniu energią ze źródeł odnawialnych są przyjazne dla środowiska i podnoszą jego jakość. Są też łatwo dostępne dla użytkowników, w tym także osób z niepełnosprawnościami, co jest spójne z naszym konceptem komfortowych i przyjaznych codziennych zakupów – mówi Dariusz Wójcik, dyrektor operacyjny Dekada.

Paczkomaty Allegro powstają zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju we współpracy z lokalnymi społecznościami i są w pełni zintegrowane z otoczeniem. W konstrukcji wykorzystano materiały z recyklingu, a wszystkie urządzenia zasilane są energią z odnawialnych źródeł. Każdy paczkomat jest obsadzany naturalną zielenią, wyposażony w automatyczne wygaszanie oświetlenia i system wyciszania zamków. Urządzenia posiadają czujniki jakości powietrza, których pomiary są publicznie dostępne dla mieszkańców. Estetyka, brak hałasu, ekologiczne zasilanie i ograniczenie emisji światła służą nie tylko poprawie doświadczeń użytkowników, ale obok dostępnych w centrach Dekada stacji ładowania pojazdów elektrycznych, wspierają także miasta i ich mieszkańców w zmniejszaniu śladu węglowego.

Obiekty funkcjonujące pod wspólną nazwą Dekada działają w Brodnicy, Ciechanowie, Grójcu, Krakowie, Malborku, Myślenicach, Nowym Targu, Nysie, Olsztynie, Sieradzu, Skierniewicach i Żyrardowie. Wszystkie zlokalizowane są w centralnych punktach miast, dostosowane do specyfiki i preferencji lokalnych rynków oraz dobrze znane lokalnej społeczności.

– Współczesne centra handlowe convenience proponują klientom nie tylko komfort zakupów, ale także pomysłową, dostosowaną do ich potrzeb ofertę i udogodnienia. Obiekty spółki Dekada należą do najczęściej odwiedzanych miejsc w swoich lokalizacjach, a dzięki temu, że są położone w centrach miast i na trwałe wpisane w rytm życia lokalnych społeczności, stanowią też atrakcyjną przestrzeń dla nowoczesnych usług. Jestem przekonany, że na współpracy Dekady i Allegro zyskają wszystkie strony – z nowego udogodnienia chętnie będą korzystać nasi dotychczasowi klienci, a osoby, które przyjdą po to, by odebrać lub nadać paczki, przy okazji zrobią zakupy i skorzystają też z innych usług dostępnych w Dekadzie – dodaje Dariusz Wójcik.